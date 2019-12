Tajfuni so na Filipinih zelo pogosti. Foto: Reuters

Kot je sporočila filipinska policija, je močan veter med drugim poškodoval najmanj 6.500 hiš in letališče v prestolnici Manili. Silovito neurje, ki je odkrivalo strehe in razbijalo okenska stekla, je obale Filipinov doseglo v ponedeljek pozno zvečer in se nato pomikalo južno od Manile. V filipinski prestolnici živi 13 milijonov ljudi, mesto pa trenutno gosti tudi več tisoč športnikov, ki sodelujejo na Južnoazijskih igrah.

Po dozdajšnjih podatkih je v tajfunu umrlo najmanj 17 ljudi. Med njimi so štirje, ki so utonili med prečkanjem naraslih rek v pokrajinah Sorsogon, Camarines Sur in Quezon, ter pet, ki so jih pod seboj pokopale ruševine ali podrta drevesa. Dva človeka sta umrla zaradi infarkta, enega ribiča je zadela strela. En človek je umrl zaradi udara električnega toka, eden zaradi podhladitve. Okoliščine smrti treh ljudi pa niso pojasnjene.

Dvajseti letošnji tajfun

Najmanj 18 ljudi je bilo poškodovanih, dva človeka pa še pogrešajo, je še sporočila policija. Zaradi tajfuna je moralo domove zapustiti več kot 495.000 ljudi, večina v pokrajini Bicol na vzhodu države. Mednarodno letališče v Manili je bilo v torek 12 ur zaprto, odpovedali pa so 520 poletov.

Kammuri je dvajseti letošnji tajfun na Filipinih. To otoško državo sicer vsako leto prizadene okoli 20 tajfunov in neurij, ki povzročijo veliko škode in pogosto zahtevajo tudi smrtne žrtve. Za najhujšega doslej velja tajfun Haiyan, v katerem je leta 2013 umrlo več kot 6.300 ljudi, več kot štiri milijone pa jih je moralo zapustiti domove.