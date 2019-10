V Tajvanu tradicionalno potekajo največje parade ponosa v vzhodni Aziji. Foto: AP

Udeleženci so na ulicah prestolnice Tajpej mahali z mavričnimi zastavami in nosili napise, kot so Dobri sosedje, Ljubezen in Raznolikost, ter na tak način izražali podporo istospolnim porokam in enakosti med spoloma.

Parado ponosa je pripravilo več kot 200 različnih skupin za pravice istospolno usmerjenih. Podprla jo je tudi predsednica Caj Ing Ven.

Letošnjo tajvansko Parado ponosa, ki velja za največjo v Aziji, so pripravili pet mesecev po tem, ko so v Tajvanu uzakonili istospolne poroke. Od takrat se je na otoku poročilo več kot 2.150 istospolnih parov.