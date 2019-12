Vlada Samoe je odredila obvezno cepljenje proti ošpicam. Foto: Reuters

Od petka so bili v tihomorski državi 103 novi primeri ošpic, je sporočilo zdravstveno ministrstvo.

Z virusom ošpic se je od konca oktobra na Samoi, ki ima 200.000 prebivalcev, okužilo skoraj 4.500 ljudi. Velika večina umrlih, kar 57, je bilo otrok, starih manj kot štiri leta.

Oblasti so medtem aretirale aktivista proti cepljenju Edwina Tamaseseja, ki je obtožen hujskanja zoper odredbo o obveznem cepljenju. Vlada je namreč zaradi izbruha razglasila izredne razmere in odredila obvezno cepljenje.

Oblasti nameravajo cepiti 90 odstotkov prebivalstva, vlada pa je sporočila, da so jih do petka cepili 89 odstotkov.

Za izbruh naj bi bilo delno krivo tudi širjenje lažnih informacij in trditev, da je cepljenje nevarno.

Primerov ošpic je po svetu vse več, tudi v bogatih državah, denimo v Nemčiji in ZDA. Številni starši namreč zavračajo cepljenje otrok zaradi različnih pomislekov, tudi verskih, ali strahu, da lahko cepljenje povzroča avtizem. Zdravniki te pomisleke zavračajo.

Samoa in Združeni narodi so v petek mednarodno skupnost pozvali za okoli 10,7 milijona dolarjev za boj proti bolezni in okrevanje po krizi.

Premier: Nujno je okrepiti kulturo cepljenja

Premier Samoe Tuilaepa Sailele Malielegaoi je dejal, da bo imela zdravstvena kriza dolgoročne posledice za Samoo in še posebej za mlajše generacije. Dejal je, da je nujno okrepiti kulturo cepljenja za zagotovitev imunitete.

Več držav in ZN-ova agencija Unicef je Samoi dostavilo na tisoče odmerkov cepiva in drugih zdravstvenih potrebščin, države pa so poslale tudi zdravstveno osebje v pomoč pri izbruhu.

Svetovna zdravstvena organizacija je ta teden sporočila, da se je leta 2018 z virusom ošpic okužilo skoraj 10 milijonov ljudi, umrlo pa je 140.000 ljudi, večinoma otrok.

Stanje letos je še precej slabše, sporoča organizacija. Do novembra je bilo namreč okuženih trikrat več ljudi kot v enakem obdobju lani.