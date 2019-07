Foto: Reuters

Osnutek zakona predvideva, da bi morali starši otroke cepiti pred začetkom obiskovanja vrtca ali osnovne šole.

Necepljeni predšolski otroci ne bodo smeli obiskovati dnevnega varstva, starše necepljenih šolskih otrok pa čaka kazen do 2500 evrov. Kaznovali bodo tudi ustanove, ki bodo necepljenim otrokom dovolile obiskovanje, poroča Deutsche Welle.

Obvezno cepljenje bo veljalo tudi za vse uslužbence v vrtcih in šolah, zdravstvenih ustanovah in drugih centrih, kot so na primer namestitve za begunce.

Za otroke, ki bodo ob sprejetju zakona že obiskovali šolo, bodo morali dokazilo o cepljenju predložiti do 31. julija 2021.

Izjeme veljajo za rojene pred letom 1970 ter tiste, ki ne morejo prenašati cepljenja iz zdravstvenih razlogov. Prav tako se ne bodo rabili cepiti tisti, ki bodo lahko dokazali, da so bolezen že preboleli, še navaja Deutsche Welle.

Cilj 95-odstotna precepljenost

"Pred okužbo z ošpicami želimo zaščititi kar se da veliko otrok," je dejal minister za zdravje Jens Spahn in dodal, da ciljajo na 95-odstotno precepljenost - kar je priporočljiva stopnja za preprečitev širjenja okužbe.

Zdravstveni minister je še izrazil upanje, da se bo višalo število prostovoljnih cepljenj za druge nalezljive bolezni, kot so tetanus, davica in oslovski kašelj.

Zakon mora pred sprejetjem potrditi še nemški parlament. V Nemčiji so sicer predlog zakona večinoma sprejeli z odobravanjem, poroča The Local Germany. Združenje pediatrov si je že več let prizadevalo za uzakonitev cepljenje.

Med strankami so zakon kritizirali le Zeleni, ki menijo, da bi cepljenje moralo biti priporočeno, ne pa obvezno.

Porast ošpic povsod po svetu

Vlada je zakon sprejela zaradi vse večjega porasta primerov ošpic. Lani so v Nemčiji zaznali 543 primerov, letos pa že več kot 400. V svetovnem merilu se je število ošpic lani v primerjavi z letom 2017 podvojilo, na kar 350.000 primerov.