Policisti so v protestnike streljali solzivec. Foto: Reuters

Policija je množici ukazala, naj se razide, a ona ukaza ni upoštevala. Nekateri protestniki naj bi na policiste metali celo kamenje in petarde, zato so ti odgovorili s solzivcem in vodnimi topovi, je povedal tiskovni predstavnik policije Muhammad Iqbal.

Po njegovih besedah so nekateri protestniki podtaknili požar v stanovanjsko poslopje policije in sežigali avtomobile. "Glede na dogodke, sklepamo, da tukaj ni govora o spontanih protestih. Hočejo anarhijo, ustvarjanje nemirov," je dejal po poročanju BBC-ja.

OIqbal je ob tem potrdil, da podatke o žrtvah še preverjajo, in da varnostne sile niso imele pravega streliva. "Če je bilo uporabljeno, ga ni uporabila policija," je zagotovil.

Guverner Džakarte Anies Basweden je medtem sporočil, da je bilo v spopadih s policijo ubitih šest ljudi, ranjenih pa 200. Policija je aretirala 69 ljudi.

Oblasti obtožili prirejanja volitev

Protesti so vzniknili po tem, ko je Joka Widoda na predsedniških volitvah, 17. aprila, premagal svojega dolgoletnega tekmeca Prabowa Subianta. Protestniki so nezadovoljni z izidom volitev, pristojne oblasti pa so obtožili prirejanja volitev.

Volilna komisija je v torek objavila, da je na volitvah zmagal sedanji predsednik Joko Widodo s 55,5 odstotka glasov, kandidat opozicije Prabowo Subianto pa jih je prejel 45,5 odstotka.

Prabowo je izid takoj zavrnil in zatrdil, da imajo dokaze o volilnih prevarah. Napovedal je, da se bo zaradi izida pritožil na ustavno sodišče, svoje privržence pa je pozval k miru.

Volilna komisija bi morala sicer uradne izide objaviti danes, a se je odločila, da jih bo dan prej, ker so privrženci Prabowa napovedovali množični protest pred poslopjem volilne komisije.