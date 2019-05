Pearl Continental, član največje pakistanske verige hotelov s petimi zvezdicami, je edini luksuzni hotel v Gvadarju. Foto: Reuters

Po navedbah pakistanske vojske so bili v napadu na hotel Pearl Continental ubiti štirje civilisti in vojak, ranjenih pa je bilo šest ljudi.

Pakistanske oblasti so ponoči zatrdile, da so bili vsi teroristi ubiti in da je napada konec, vendar se je izkazalo, da se je več napadalcev skupaj s talci zabarikadiralo v hotel.

Po precejšnji zmedi in različnih ugibanjih, kaj se dogaja v hotelu, je vojska zdaj sporočila, da so bili vsi trije oboroženci ubiti in da je 24-urno obleganje končano.



Napadalci so po vdoru v hotel podtaknili bombe in prekinili komunikacijske sisteme, zaradi česar je operacija varnostnih sil trajala dlje. Po navedbah vojske so pripadniki posebnih enot najprej evakuirali goste in uslužbence hotela, nato pa so začeli operacijo proti napadalcem.



Balučistan, ki meji na Iran in Afganistan, je najrevnejša provinca v Pakistanu, a ima veliko zalog naravnega plina in različnih rudnin. Foto: Reuters

Odgovornost prevzeli separatisti



Odgovornost za napad je že v soboto prevzela Balučistanska osvobodilna vojska, ki se zavzema za odcepitev te največje pakistanske pokrajine. Sporočili so, da se borijo proti nepoštenemu izkoriščanju naravnih virov Balučistana, napad pa je bil po njihovih navedbah usmerjen proti kitajskim in drugim tujim vlagateljem. Pakistan je na drugi strani Kitajski obljubil, da bo varoval njena vlaganja v regiji in delavce.

Pearl Continental, ki je del največje pakistanske verige hotelov s petimi zvezdicami, je edini luksuzni hotel v Gvadarju, v njem pa v glavnem bivajo tuji in pakistanski poslovneži ter diplomati. Tam prenočuje tudi kitajsko osebje, ki dela na projektu, a v času napada po uradnih navedbah ni bilo tam nikogar.



To pristanišče ob Arabskem morju je bilo nekoč majhna ribiška vas, zdaj pa ga oblasti predstavljajo kot "naslednji Dubaj", predvsem zaradi več milijard dolarjev vrednega projekta Kitajsko-pakistanski ekonomski koridor. Gre za projekt v okviru kitajske pobude Pas in pot, s katerim želijo povezati kitajsko avtonomno pokrajino Xinjiang in Gvadar. V središču projekta je prav razvoj pristanišča v tem pakistanskem mestu.



Gvadar bo Kitajski omogočil varnejši in bolj neposreden dostop do z nafto bogatega Bližnjega vzhoda kot preko poti, ki trenutno vodijo skozi ozko Malaško ožino.