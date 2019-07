Napad se je zgodil nekaj pred 9. uro po krajevnem času 200 metrov pred eno izmed vojašnic zveze Nato, ko je samomorilski napadalec na trikolesniku trčil v zadnje od treh vozil hrvaške vojske, ki so vozila v koloni.

Hrvaška vojska (fotografija je arhivska) skupaj z zaveznicami v zvezi Nato že od leta 2003 sodeluje v mednarodni misiji v Afganistanu Foto: EPA

27-letni vojak umrl zaradi poškodb glave

V Afganistanu ranjeni trije hrvaški vojaki, eden pozneje umrl

Vojak, ki je bil ranjen v glavo, je nekaj ur pozneje umrl, medtem ko imata druga dva hujše poškodbe roke in noge. Preminuli vojak je bil star 27 let, gre pa za pripadnika specialnih enot. Napadeni vojaki prihajajo iz Osijeka, Vinkovcev in Sesvet pri Zagrebu. Vsi trije so bili prepeljani v bolnišnice zveze Nato v Kabulu in Bagramu, kjer pa hudo ranjenemu J. B. niso mogli več pomagati.

Prva žrtev med hrvaškimi vojaki v Afganistanu

Gre za prvo žrtev med hrvaškimi vojaki v Afganistanu od leta 2003, ko so začeli sodelovati v mednarodnih operacijah v nemirni deželi pod Hindukušem. Afganistanski preiskovalci so potrdili, da so odgovornost za napad prevzeli talibani.

Napadeni vojaki svetovalci afganistanske policije

Hrvaški obrambni minister Damir Krstičević je poudaril, da napadeni vojaki niso sodelovali v vojaških operacijah, temveč so bili svetovalci posebnih enot afganistanske policije. V Afganistanu je sicer skupno 99 hrvaških vojakov.

V Afganistanu tudi osem slovenskih vojakov

V Afganistanu deluje tudi osem pripadnikov Slovenske vojske. Kot so potrdili na ministrstvu za obrambo, slovenski vojaki opravljajo dodeljene naloge v okviru misije Odločna podpora in se počutijo dobro. Slovenski vojaki usposabljajo, sodelujejo in pomagajo afganistanskim varnostnim silam v Heratu na zahodu Afganistana, ki je od Kabula oddaljen približno 800 kilometrov. Predtem pa je med letoma 2004 in 2014 v silah Isaf v Afganistanu v 21 kontingentih delovalo skupaj 1.273 pripadnikov Slovenske vojske.