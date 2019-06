Talibani nadzirajo ali se bojujejo za nadzor na polovici afganistanskega ozemlja, največ po letu 2001. Na fotografiji je pripadnik afganistanske vojske. Foto: Reuters

Medtem potekajo pogovori o končanju vojne, ki traja vse od leta 2001, ko so ZDA napadle to državo. Tarča napada v Kandaharju so bili vladni uslužbenci, ki so registrirali volivce pred prihajajočimi septembrskimi predsedniškimi volitvami. Napadalci so pri tem uporabili tudi štiri ukradena oklepna vozila humvee, so sporočile afganistanske oblasti. Ob štirih samomorilskih napadalcih je umrlo osem uslužbencev in 11 pripadnikov varnostnih sil, več je ranjenih, je sporočila policija, skupno število žrtev napada pa še ni znano. Talibani, ki zavračajo volitve, so že prevzeli odgovornost za napad.

Predstavnik talibanov Kari Jusuf Ahmadi je sicer dejal, da so ubili 57 pripadnikov varnostnih sil in jih zajeli 11, a oblasti to zanikajo. Notranje ministrstvo je sporočilo, da je bilo v spopadih ubitih 25 talibanov.

V drugem napadu so talibanski borci na nadzorni točki v zahodni pokrajini Farah ubili osem afganistanskih vojakov in jih še devet ranili. Afganistanska vojska je nato izvedla zračne napade, v katerih naj bi bilo ubitih veliko talibanov. V noči na danes so talibani napadli še vojaško bazo v Imam Sahibu v provinci Kanduz, pri čemer je umrlo najmanj 12 ljudi.

V zadnjih dneh pa so talibani zasedli veliko območje v severni pokrajini Takar, zaradi česar je pobegnilo več kot 600 vaščanov, so sporočili vladni predstavniki.

Talibani nadzirajo ali se bojujejo za nadzor na polovici afganistanskega ozemlja, največ po letu 2001, ko so jih ZDA vrgle z oblasti, zavračajo pozive k prekinitvi ognja.

Krepitev spopadov kljub pogovorom z ZDA

Spopadi v državi so se okrepili kljub mirovnim pogovorom med talibani in ZDA v Katarju z namenom končati 18-letno vojno. Katarska vlada, ki ima vlogo posrednika, je v nedeljo sporočila, da sta obe strani razpravljali o umiku tujih sil iz Afganistana, preprečevanju uporabe te države za škodovanje ZDA in celoviti prekinitvi ognja.

Obe strani naj bi bili zainteresirani za hitro ukrepanje in opazen napredek, sporoča Katar. V Afganistanu je razporejenih okoli 20.000 tujih enot, večinoma ameriških, katerih naloga je uriti, pomagati in svetovati afganistanskim silam. Nekatere ameriške sile izvajajo tudi protiteroristične operacije.

Talibani zahtevajo popoln umik tujih sil, preden bi začeli pogovore z afganistansko vlado ali razglasili premirje.