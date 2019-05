Novelandska vlada v prpračunu namenja veliko sredstev tudi za stanovanjsko politiko ter boj proti spolnim zlorabam. Foto: Reuters

Laburistična vlada je za proračun dobila veliko pohval, saj je prva država, ki je celoten proračun podredila izboljšanju počutja svojih državljanov. Tudi prioriteta vseh ministrstev bo oblikovanje politik, ki bodo prebivalcem omogočile blaginjo in dobro počutje.

"Več milijard dolarjev bo namenjenih organizacijam, ki skrbijo za duševno zdravje prebivalcev. Najvišja sredstva do zdaj bodo namenjena boju proti družinskemu nasilju in za otroke, ki živijo v slabo preskrbljenih družinah. Želimo, da je Nova Zelandija odlična država za življenje in za ustvarjanje novega življenja," je po poročanju Guardiana dejal tamkajšnji finančni minister Grant Robertson.

Opozoril je, da do zdaj veliko ljudi v svojih žepih ni čutilo koristi od gospodarske rasti. Po ocenah Mednarodnega denarnega sklada (IMF) bo država letos imela 2,5-odstotno rast, prihodnje leto pa 2,9-odstotno.

Premierka Ardernova je tudi ministrica za blaginjo otrok. Foto: Reuters

Za skrb za duševno zdravje novozelandski proračun namenja rekordnih 1,12 milijarde evrov, od tega bo šlo polovico za boj proti različnim vrstam tesnobe in depresije, ki ne zahtevajo bolnišničnega zdravljenja, a močno znižujejo kakovost živlenja. Denar bodo porabili tudi za nove zaposlitve na tem področju, saj bodo strokovnjaki za duševno zdravje prisotni v praktično vseh zdravstvenih domovih.

"Skoraj vsi smo že kdaj izgubili prijatelja ali sorodnika. To, da bo lahko vsak Novozelandec v takih trenutkih poiskal strokovno pomoč, je nujen prvi korak k kakovosti življenja," je dejala premierka Jacinda Ardern.

Rekordnih 190 milijonov evrov je namenjenih boju proti družinskemu nasilju - policija se na takšno prijavo odzove vsake štiri minute. Skoraj 600 milijonov evrov pa bodo dali za zagotavljanje blagostanja otrok. Po podatkih Unicefa kar 27 odstotkov novozelandskih otrok čuti pomanjkanje enega od naslednjih dejavnikov - zdrava hrana, dobra zdravstvena oskrba ter topel in varen dom.