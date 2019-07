Na rusko vojaško letalo sta se odzvali reaktivni letali južnokorejske vojske. Foto: EPA

Rusko vojaško reaktivno letalo je južnokorejski prostor kršilo dvakrat, zaradi česar sta se odzvali južnokorejski reaktivni letali F-15k in F-16k, ki sta izstrelili opozorilne strele, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil neimenovani predstavnik južnokorejskega združenega poveljstva.

Prva kršitev se je zgodilo okoli 9.00 po krajevnem času in je trajala tri minute. Čez uro in pol se je letalo vrnilo in ponovno kršilo južnokorejski zračni prostor, tokrat za štiri minute, so še sporočili iz južnokorejske vojske.

Moskva je v odzivu zanikala, da bi njena letala kršila južnokorejski zračni prostor. Dodali so, da sta ruska reaktivca opravila načrtovano urjenje nad mednarodnimi vodami. "Dva strateška bombnika Tu-95 ruskih zračnih sil sta izvedla načrtovan polet nad nevtralnimi vodami Japonskega morja," je v sporočilu za javnost zapisalo rusko zunanje ministrstvo.

Vojska incident preiskuje

Po poročanju nemške tiskovne agencije DPA naj bi južnokorejski zračni prostor kršila tudi kitajska vojaška letala. Ni znano, ali je šlo za skupen manever ruske in kitajske vojske. Peking se prav tako še ni odzval.

V Seulu so še dodali, da je rusko letalo tokrat prvič kršilo južnokorejski zračni prostor in da južnokorejska vojska incident preiskuje. Ta se je zgodil v bližini otočja Dokdo po korejsko in Takešima v japonščini. Gre za sporno otočje v Japonskem morju, ki je pod nadzorom Južne Koreje, a si ga lasti Japonska.