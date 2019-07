Gasilcem je ogenj, ki je izbruhnil v četrtek, uspelo pogasiti šele dan pozneje. Foto: EPA

Kyoto Animation je popolnoma uničen, v najbolj smrtonosnem požaru na Japonskem v zadnjih dveh desetletjih je umrlo 33 ljudi, 36 je bilo ranjenih. Večino mrtvih so našli v drugem nadstropju zgradbe, nekatere na stopnicah, ki so vodile na streho. Med požarom je bilo v zgradbi 74 zaposlenih, večina žrtev je bila starih nekaj več kot 20 let.

Hitro širjenje požara

Zgradba ima krožno stopnišče, zaradi česar sta se požar in dim razširila hitreje v dvonadstropni zgradbi. Poleg tega pa je bilo v studio veliko skic na papirju, kar je ogenj še podkrepilo.

Policija je že zaslišala 41-letnega osumljenca, ki trdi, da je studio ukradel njegovo idejo.

Po poročanju očividke je osumljenec, ki v studiu ni zaposlen, v četrtek dopoldne vstopil v zgradbo in začel kričati ter obtoževati studio plagiatorstva. Nato je začel polivati vnetljivo tekočino, ob čemer je vzklikal: "Umrite!"

V napadu, ki naj bi ga osumljenec načrtoval že nekaj dni, naj bi se poskusil tudi sam zažgati, a so ga rešili.

Osumljenec priznal napad

Še predtem so moškega, podobnega osumljencu, opazili na bencinski črpalki z 20-litrskima ročkoma za gorivo. Policija je pred samo zgradbo našla dve ročki za gorivo, nahrbtnik in voziček, poleg tega pa še pet različno dolgih nožev, za katere ni jasno, ali so napadalčevi.

Po napadu je policija osumljenca pridržala, ta pa je dejal: "Jaz sem to storil".

Zbiranje denarja za obnovo

Ljubitelji animiranih filmov kot tudi japonski premier Šinzo Abe so izrazili nezadovoljstvo ob dogodku, izrekli sožalje svojcem, na družbenih omrežjih pa se je pojavila pobuda o zbiranju donatorskih sredstev za obnovo studia – zbrali naj bi že milijon dolarjev, poroča Guardian.

Studio prejemal grožnje

Direktor Kyoto Animation Hideaki Hatta je dejal, da je studio v zadnjih dneh prejel grozilno elektronsko pošto, za katero še ni jasno, ali je povezana s četrtkovim napadom. "Naslovljena je bila na našo pisarno in na oddelek za prodajo, v njej pa je bilo napisano, naj umremo."

Animacijski studio Kyoto Animation, znan tudi kot KyoAni, je bil ustanovljen leta 1981 in je med drugim zaslužen za izjemno priljubljene televizijske animirane serije, animeje, med drugim'K-On' in 'Melanholija Haruhija Suzumijaja' (The Melancholy of Haruhi Suzumiya). Družbena omrežja so nemudoma preplavile objave užaloščenih ljubiteljev animiranih filmov in serij omenjenega studia.