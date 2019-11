Papež bo obisk po Tajski nadaljeval na Japonskem. Foto: Reuters

"Mislim tudi na tiste ženske in otroke, ki so še posebej ranjeni in zlorabljeni ter izpostavljeni vsem oblikam izkoriščanja, suženjstva, nasilja in zlorab," je dejal papež na srečanju s predstavniki vlade. Nasilje, zlorabo in izkoriščanje je označil za zlo, ki ga je treba izkoreniniti. V pogovorih s premierjem Prajutom Čan-o-čo pa je pohvalil prizadevanja vlade v boju proti izkoriščanju žensk in otrok. Vlado je pozval, naj odpravi to zlo in žrtvam ponudi pot, kako znova pridobiti dostojanstvo.

Prostitucija je na Tajskem prepovedana, kar pa ne preprečuje številnih primerov spolnega turizma in otroške prostitucije. Tudi iz Evrope prihaja na Tajsko in v druge države na tem območju veliko moških, da bi imeli spolne odnose z domačinkami, pogosto mladoletnimi. Oblasti si močno prizadevajo, da bi se znebila slabega slovesa kot država s spolnim turizmom. Poročilo UANAIDS iz leta 2014 kaže, da je bilo takrat na Tajskem okoli 123.500 spolnih delavcev.

Od vojaškega udara pred petimi leti je na oblasti nekdanji general Prajut, ki od parlamentarnih volitev spomladi letos, ki so jih zasenčili očitki o nepravilnostih, vodi vladajočo koalicijo. Papež je sicer volitve danes označil za "vrnitev k normalnemu demokratičnemu procesu".

V pogovorih z vlado je omenil tudi migrante, ki v iskanju dela prihajajo na Tajsko iz sosednjih držav, kot sta Mjanmar in Laos. V devetih taboriščih tako živi okoli 100.000 Mjanmarcev, številni med njimi že več kot 30 let, njihovo število pa se je še povečalo s prihodom Rohingov pred dvema letoma. Kot je dejal, bi morala vsaka država zaščititi migrante in begunce. "Ne gre le za migrante. Gre tudi za obraz, ki ga želimo dati svoji družbi," je poudaril. Tajska policija je po navedbah DPA sicer znana po grobem ravnanju z begunci.

Papež si prizadeva tudi za spodbuditev medverskega dialoga na Tajskem, kjer je sicer katoličanov le 0,5 odstotka prebivalstva, kar je okoli 380.000 ljudi.

Po Tajski bo pot po Aziji v soboto nadaljeval na Japonskem.