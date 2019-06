Protestniki sprašujejo, ali je pravi namen usmrtitev z obešanjem nabiranje političnih točk. Foto: Reuters

V ta namen so že zaposlili dva rablja. Na februarski oglas za izvršitelja smrtne kazni z obešanjem, ki mora imeti "močen moralni značaj", se je prijavilo več kot 100 kandidatov, med njimi tudi dva Američana. Oblasti so iskale moške, stare med 18 in 45 let, sta se pa na oglas prijavili tudi dve ženski.

Izbrana kandidata bosta v prihodnjih tednih morala opraviti dodaten trening.

Zadnji rabelj je nehal delati pred petimi leti, potem ko je ob pogledu na vislice padel v šok. Še enega so najeli lani, vendar se v službi sploh ni prikazal.

V Šrilanki velja smrtna kazen za posilstva, preprodajo mamil in umore, a je od leta 1976 niso izvajali. S tokratnim obešanjem naj bi predsednik države želel zatreti trgovino s prepovedanimi mamili, politični analitiki pa trdijo, da bi to utegnilo prispevati k njegovi priljubljenosti pred volitvami, ki bodo konec leta.