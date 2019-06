"V zadnjih letih, tudi delno zaradi vašega neposrednega sodelovanja, so odnosi med Rusijo in Kitajsko dosegli, brez pretiravanja, neverjetno raven," je Putin dejal kitajskemu predsedniku.



Kitajski predsednik Ši Džinping in ruski Vladimir Putin med srečanejm v Kremlju. Foto: EPA

Obisk namenjen krepitvi gospodarskega sodelovanja

Po oceni ruskega predsednika imata državi zelo podobna stališče glede več ključnih mednarodnih vprašanj. Rusija si v zadnjih letih prizadeva za vedno tesnejše odnose s sosednjo Kitajsko. Tokratni Šijev obisk v Moskvi in Sankt Peterburgu bo namenjen predvsem krepitvi gospodarskega sodelovanja.



Ši: Prepričan sem, da bo obisk uspešen

"Prepričan sem, da bo ta obisk uspešen," je dejal Ši ob prihodu v rusko prestolnico. Podobno kot Putin je tudi Ši mnenja, da so odnosi med državama prestali številne izzive ter postali zrelejši in stabilnejši.

V četrtek na poslovni forum v Sankt Peterburg

Ši in Putin sta med drugim obiskala moskovski živalski vrt, kjer je Kitajska v oskrbo predala dve pandi. Voditelja bosta v četrtek odpotovala v Sankt Peterburg, kjer se bosta udeležila mednarodnega poslovnega foruma.



Trije ukrajinski vojaki ubiti v spopadih s proruskimi uporniki



Novi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je na turneji v Bruslju, kjer se je srečal tudi s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Tusk je po srečanju zagotovil Zelenskemu nadaljnjo podporo. "Ostali bomo vaši najboljši prijatelji in zanesljivi zavezniki," je dejal. Ponovno se bosta srečala predvidoma 8. julija na skupnem vrhu EU-Ukrajina v Kijevu. Foto: EPA

Medtem pa so iz Kijeva sporočili, da so bili na vzhodu Ukrajine v spopadih med proruskimi separatisti in ukrajinsko vojsko ubiti trije ukrajinski vojaki. Gre za najbolj krvave spopade, odkar je sredi maja ukrajinski predsednik postal Volodimir Zelenski, je sporočila ukrajinska vojska. Že čez nekaj ur naj bi se sicer nadaljevali mirovni pogovori med Kijevom in Moskvo. Po navedbah ukrajinske vojske so bili vojaki ubiti v napadih proruskih upornikov s težkim topništvom, poleg tega pa so bili trije še ranjeni.

Zelenski: Zaostritev ni najboljše ozadje za nadaljevanje pogajanj

Zelenski se sicer mudi na obisku v Bruslju, kjer se je v torek sestal s predsednikom Evropske komisije Jean-Claudom Junckerjem in generalnim sekretarjem Nata Jensom Stoltenbergom, v sredo pa še s predsednikom Evropskega sveta Donaldom Tuskom. Ukrajinski predsednik je obsodil incident in posvaril Rusijo pred zaostritvijo razmer. "Zaostritev ni najboljše ozadje za nadaljevanje pogajanj," je zapisal Zelenski na Facebooku.

V petih letih ubitih 13.000 ljudi

Pogovori v Bruslju so bili posvečeni predvsem razmeram na vzhodu Ukrajine, ki so ga zasedli proruski uporniki. V petih letih konflikta na tem območju je bilo po ocenah Združenih narodov ubitih okoli 13.000 ljudi. Ukrajinska kriza je povzročila tudi znatno poslabšanje odnosov med Rusijo in Zahodom.