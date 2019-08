Qantas Airlines je že povezal Evropo in Avstralijo brez postanka. Foto: Reuters

Na letala Boeing 787-9 bodo vkrcali do 40 potnikov, zaposlenih v družbi, in med poletom nadzorovali njihovo zdravstveno stanje. Tako polet med Sydneyjem in Londonom kot med Sydneyjem in New Yorkom naj bi trajal okoli 19 ur, točna dolžina pa je odvisna od vetra in vremenskih razmer.

Posadko in potnike bodo opremili s sodobno tehnologijo in sledili njihovim vzorcem spanja ter zauživanja hrane in pijače, da določijo vplive na zdravje in "biološko uro", poroča BBC.

Qantas namerava najhitreje leta 2022 uvesti redni liniji med Sydneyjem in Londonom ter Sydneyjem in New Yorkom, ki ju direktor družbe Alan Joyce označuje za "še zadnja mejnika letalstva". Odločitev o povezavah bodo sprejeli do konca letošnjega leta.

"Ultra dolgo letenje postavlja veliko zdravorazumskih vprašanj glede udobja in počutja potnikov in posadke," je Joyce v izjavi pojasnil namene testiranja. Qantas je sicer lani prvič v zgodovini s komercialnim letom brez postankov povezal Avstralijo z Evropo. Trenutno tretji najdaljši let na svetu s 17 urami in 20 minutami potovalnega časa povezuje Perth in London.

Trenutno najdaljši let med Singapurjem in New Yorkom

V zadnjih letih se je sicer močno povečalo število ultra dolgih komercialnih povezav. Singapore Airlines je lani uvedel trenutno najdaljši komercialni polet med Singapurjem in New Yorkom, ki traja 18 ur in 25 minut. Sledi polet med Qatar Airwaysa med Aucklandom in Doho v času 17 ur in 40 minut.