21-letnica ima že zgodovino podobnih prestopkov, prvič so jo aretirali avgusta lani, ko se je v Teheranu udeležila protestov proti obveznemu nošenju nikaba v javnosti. Sodišče jo je za "kršenje javnega reda" obsodilo na leto zapora, po desetih mesecih pa so jo februarja letos na dan 40. obletnice islamistične revolucije leta 1979 "pomilostili".

Afšarijeva se je po izpustitvi začela pripravljati na sprejemne izpite za vpis na državno univerzo, a so jo junija letos znova aretirali v hiši njenih staršev, da bi od nje izsilili priznanje. Pozneje naj bi aretirali tudi njeno mater Raheleh Ahmadi.

"Moja hči ni naredila nič. Ni tatica, poneverjevalka ali morilka. Prosim vse matere naše države, da so glas svojih otrok. Če bomo molčali, nas bodo nadlegovali in nekega dne prišli po nas vse, drugega za drugim," je mati sporočila v videoposnetku.

Dva meseca so Afšarijevo zadrževali v različnih zaporih, nato pa ji na sojenju izrekli kazen – 24 let zapora. Na sojenje 7. avgusta so jo po navedbah očividcev pripeljali s prevezo čez oči in v spremstvu pripadnikov iranske revolucionarne garde, pri čemer gre najverjetneje za metodo ustrahovanja, saj obtožence pred sodnike običajno pripeljejo zaporniški pazniki, poroča IranWire, portal skupine iranskih novinarjev, ki živijo v tujini.

Odvreči hidžab oziroma "širiti korupcijo in prostitucijo"

Njen odvetnik Hosein Tadž je v tvitu 27. avgusta naštel podrobnosti razsodbe: 15 let za "širjenje korupcije in prostitucije", sedem let in pet mesecev za "zbiranje in zaroto proti nacionalni varnosti" ter eno leto in pet mesecev za "propagando proti režimu".

Pred islamsko revolucijo leta 1979 so številne iranske ženske nosile obleke v zahodnem slogu. Vse se je spremenilo, ko je na oblast prišel pokojni ajatola Homeini. Ženske niso bile prisiljene samo v pokrivanje las v skladu s strogo interpretacijo islamskega zakona, temveč so morale nehati uporabljati ličila in začeti nositi pokrivala, ki zakrivajo obliko telesa.

Pred 40 leti je zaradi zakona na ulicah protestiralo 100.000 ljudi, nasprotovanje rigidnim pravilom oblačenja pa se je ohranilo do danes. Poleti 2017 je vzniknilo gibanje Bele srede (White Wednesdays), pri čemer so ženske v znak protesta objavljale videoposnetke in fotografije v belih oblačilih, s čimer so izražale nasprotovanje obveznemu nošenju naglavne rute.

Neusmiljena iranska sodišča

Iranska sodišča strogo kaznujejo vsakršno neposlušnost in poskus upora proti strogim normam, čeprav so iranske državne študije iz let 2006 in 2014 ugotovile, da skoraj polovica 80-milijonske iranske populacije meni, da je hidžab osebna izbira.

Aktivistke pogosto obsodijo po členu 639 v iranskem islamskem kazenskem zakoniku, ki predvideva večletno zaporno kazen za vsakogar, ki "razširja korupcijo in prostitucijo tako, da v javnosti sname hidžab ali se sprehaja brez tančice".

Od januarja 2018 so sodišča zaradi "dejanj proti obveznemu hidžabu" obsodila 12 ljudi na med šest mesecev in 33 let zapora. Zaradi tovrstnih dejanj so aretirali 32 ljudi, navaja Center za človekove pravice v Iranu (CHRI).

"Iranske oblasti uporabljajo celotno državno mašinerijo, da bi zatrle nasprotovanje prisilnemu hidžabu, vendar je več kot polovica prebivalstva proti njemu, zato se val počasi obrača v nasprotno smer," je dejal direktor CHRI-ja Hadi Ghaemi.

Zastopanje aktivistk in deljenje rož

Iranska sodišča so konec julija Monireh Arabšani, Jasaman Arijani in Mojgan Kešavarz obsodile na med 16 in 23 let zapora zaradi "spodbujanja korupcije in prostitucije", grožnje državni varnosti in propagandi proti državi. Trojica je znana predvsem po videoposnetku, na katerem so 8. marca na mednarodni dan žena potnicam na podzemni železnici razdeljevale rože in pridigale, da bi hidžab moral biti osebna izbira.

Odvetnica Nasrin Sotoudeh, ki je na sodiščih zastopala politične aktiviste in nasprotnice obveznega nikaba, je bila marca letos obsojena na 33,8 leta zapora in 148 udarcev z bičem.

Odvetnik Sabe Kord Afšari je napovedal pritožbo na razsodbo, a bo v primeru neuspeha 21-letnica zapor zapustila najhitreje pri svojih 36 letih, ker je nasprotovala obveznemu hidžabu in sodelovala na protestih.