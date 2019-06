Kom Hyok Chol naj bi bil vendarle živ, a v pridržanju. Foto: Reuters

Da je Kim Hyok-Chol živ, poroča CNN, ki se sklicuje na več virov, ki da so seznanjeni z dogajanjem. Posebnega odposlanca naj bi preiskovali zaradi njegove vloge na neuspešnem februarskem srečanju ameriškega predsednika Donalda Trumpa in severnokorejskega voditelja Kim Džong Una v Hanoju.

V pridržanju je tudi Kimov prevajalka v Hanoju, še pravijo viri. Domnevno naj ji ne bi uspelo prevesti predloga Kima, potem ko je Trump zavrnil možnost dogovora in odšel od mize.

Južnokorejski časopis Chosun Ilbo je v petek sicer poročal, da je Kim Hyok-Chola ustrelil strelski vod kot kazen za neuspeh vrha v Hanoju in da so odstranili Kim Yong Chola, enega severnokorejskih najvišjih predstavnikov, ki se je pred več kot letom dni v Beli hiši sestal s Trumpom.

Časopis se je pri tem skliceval na anonimne vire v Severni Koreji, njegovih poročil pa nista potrdili vladi obeh Korej. Resničnost poročanja je pod vprašaj postavil severnokorejski državni medij, ki je v nedeljo poročal, da se je Kim Yong Chol udeležil umetniške predstave ob Kim Džong Unu. Kljub temu pa naj bi Kim Yong Cholu odvzel skoraj vso moč po vrhu v Hanoju.

Usoda Kim Hyok Chola medtem še ni določena, še vedno pa mu grozi "huda kazen", je po poročanju CNN-a dejal eden izmed virov.

V preteklosti je bilo sicer več primerov, ko so severnokorejski diplomati in uradniki izginili, a so se po določenem času spet pojavili. Eden takšnih primerov je Kim Yong Ju, brat ustanovitelja Severne Koreje Kim Il Sunga, ki je izginil za skoraj dve desetletji. Izginil je sredi sedemdesetih let, spet pa se je pojavil leta 1993.