Protest Južnih Korejcev pred japonskim veleposlaništvom v Seulu. Foto: Reuters

Med državama v zadnjem času vladajo ostre besede in grdi pogledi. Spor je je izbruhnil, potem ko je južnokorejsko sodišče japonskim podjetjem, ki so se med drugo svetovno vojno posluževala prisilne delovne sile, naložilo plačilo odškodnine korejskim žrtvam. Tokio tej odločitvi nasprotuje in trdi, da je bilo to vprašanje rešeno že leta 1965, ko so se diplomatske vezi med državam normalizirale. Od takrat državi sprejemata ukrepe, s katerima skušata poslabšati gospodarski položaj druga druge.

Vlada japonskega premierja Šinza Abeja je tako zdaj Južno Korejo črtala s seznama 27 držav z dovoljenjem nakupovanja japonskih izdelkov, ki se jih lahko uporabi v vojaški industriji. Posodobljen seznam bo v veljavi od 28. avgusta dalje. Tiskovni predstavnik japonske vlade Jošihide Suga je pomen te poteze nekoliko omilil, rekoč, da je Južna Koreja edina država, ki ji je podeljen prednostni status. "Ne verjamemo, da bodo imele spremembe kakršenkoli vpliv na svetovne dobavne verige," je zatrdil.

"Odgovorna je le Japonska"

Južnokorejski predsednik Mun Džae In je nad odločitvijo razočaran. Tokio je odgovoren za "ignoriranje diplomatskih rešitev" in "zaostrovanje položaja", je dejal v okviru kratkega srečanja kabineta. "Odgovornost za to, kaj se bo zgodilo zdaj, prav tako leži izključno na japonski vladi," je dodal in tako zagrozil s protiukrepi. Tiskovna predstavnica južnokorejske vlade Ko Min Jung pa je že pred tem izrazila "globoko obžalovanje" nad odločitvijo Tokia. "Naša vlada se bo s tem nepoštenim japonskim ukrepom spopadla odločno," je dejala.

Le nekaj ur po Japonski je Južna Koreja že napovedala enak protiukrep. Tudi Seul bo tako Japonsko odstranil s seznama zaupanja vrednih trgovinskih partnerjev. Odločitev japonske vlade po mnenju Seula uničuje zaupanje in sodelovanje med državama. Skladno s tem so Tokio pozvali, naj "nemudoma umakne svoje maščevalne trgovinske ukrepe" in se zavezali, da bodo sami napetosti še naprej skušali reševati po diplomatski poti.

Dežela vzhajajočega sonca je julija vodilnim južnokorejskim proizvajalcem elektronike in pametnih telefonov, med njimi tehnološkemu velikanu Samsungu, omejila prodajo več ključnih materialov.