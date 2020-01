Avstralija je že tedne v primežu ognja. Foto: Reuters

Plameni so samo v zadnjih nekaj dneh v Novem Južnem Walesu pogoltnili več kot 200 domov, skupno se številka bliža 1.000, poroča BBC. Še vedno divja okoli 100 požarov, s katerimi se bori več tisoč gasilcev.

Davi so našli dva mrtva človeka v dveh avtomobilih, umrla sta tudi oče in sin, ki sta ostala v svojem domu, da bi ga obvarovala pred ognjem, tragično je umrl tudi 28-letni prostovoljni gasilec, za katerega je bil usoden sunek vetra. Reševalne službe opozarjajo, da bi se število žrtev lahko še zvišalo, saj v zadnjih dneh pogrešajo več oseb.

V Mallacooto v zvezni državi Victoria, kjer se je okoli štiri tisoč ljudi v strahu pred ognjem zateklo na obalo, so s policijskimi čolni prepeljali 1.600 ton vode, hrano ter zdravila. Izčrpane gasilce so od tam odpeljali v vojaškimi helikopterji. "Okoli 90 gasilcev smo iz Mallacoote odpeljali z helikopterji, saj drugače ni šlo," je, kako so ze zamenjali gasilci, pojasnil premier zvezne države Victoria Daniel Andrews.

V Mallacooti so prebivalci pred ognjem ušli na obalo. Foto: Reuters

Policija je prebivalce Sunburya, približno 40 kilometerov severozahodno od Melbourna, pozvala, naj zapustijo svoje domove in se odpravijo na varno, poroča BBC.

V soboto znova višje temperature

Razmere naj bi bile danes znosnejše, tako da so za dve uri odprli glavno cesto v zvezni državi Victoria, da so ljudje lahko odšli na varno. Premierka Novega Južnega Walesa Gladys Berejiklian je dejala, da bodo delavci znosnejše razmere izkoristili za čiščenje cest in obnovo električnega omrežja. A, kot je še povedala premierka, je zaskrbljujoče, da naj bi se temperature v soboto znova povišale.

Pred trgovinami, ki imajo velike težave z dobavo, se vijejo dolge kolone ljudi, ponekod so omejili nakupe na največ šest izdelkov na posameznika. Prekinjene so tudi mobilne povezave.