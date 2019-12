Rešeni oposum s hudimi opeklinami. Foto: Reuters

Ogenj se je razširil že na pet zveznih držav in skupno več kot 10 milijonov hektarjev površine. Več kot 100 požarov tako divja v zveznih državah Viktorija, Južna Avstralija, Novi Južni Wales in v Tasmaniji, kjer so tudi razglasili izredne razmere.

Najhuje je v zvezni državi Viktorija, kjer so evakuirali 30.000 prebivalcev in turistov. Državni komisar za upravljanje izrednih razmer Andrew Crisp je opozoril, da prebivalcem in turistom, ki so še vedno na območju, grozi, da bodo ostali ujeti.

Od septembra v požarih umrlo 10 ljudi

Gasilci se z nenadzorovanimi požari borijo v zvezni državi Novi Južni Wales, kjer je umrl tudi gasilec, poroča BBC. Od septembra je sicer v gozdnih požarih umrlo 10 ljudi.

Živo srebro se je danes v vseh avstralskih zveznih državah povzpelo nad 40 stopinj Celzija. V Melbournu, drugem največjem avstralskem mestu, so pozneje prebivalcem treh predmestij Bundoora, Greensborough in Mill Park sporočili, da je prepozno za odhod, namesto tega pa so jim priporočile, naj zavetje poiščejo v zaprtih prostorih.

Vremenske razmere naj bi se v prihodnjih dveh dneh še najbolj poslabšale v najbolj prizadeti zvezni državi Novi Južni Wales, kjer je danes zjutraj še vedno divjalo okoli 100 požarov, od tega več kot 40 nenadzorovanih.

Izginila tretjina ene vrste koal

Thirsty koala approaches cyclists for a drink of water | DW News

Avstralska divjina je dom raznolike favne, med njimi kengurujev, koal, oposumov, vombatov in kljunatih ježkov. Pristojne oblasti se bojijo, da je med zadnjim požarom na severovzhodni obali izginilo 30 odstotkov ene vrste koal, in sicer med 4.500 in 8.400.

This woman was ready to give the shirt off her own back to save a koala from an Australian bushfire pic.twitter.com/wnzCYuBa4D — Tomthunkit (@TomthunkitsMind) December 30, 2019

Sicer pa podatka, koliko divjih živali je umrlo v požaru, ni, strokovnjaki ocenjujejo, da milijon.

Prostovoljka Tracy Burgess s Centra za informiranje, zaščito in izobraževanje o divjem življenju (WIRES) je izrazila skrb, da v oskrbo ne dobijo dovolj divjih živali, "zato se bojijo, da teh živali preprosto ni več". Strokovnjak za plazilce Neville Burns pa je dejal, da si prostoživeče živali ne bodo opomogle več let.

Izčrpane živali skačejo v bazene

Avstralska država ima omejena denarna sredstva za zaščito divjih živali, zato je organizacija WIRES odvisna od donacij in prostovoljcev, kot je Burgess.

Prostovoljci rešujejo kenguruje, ki zaradi ožganin ne morejo hoditi, kače, ki se ne morejo plaziti, in izčrpane koale. "Sedel je v grmičevju, njegove mame ni bilo blizu in očitno ni imel dovolj moči, da bi skakal," je dejala Burgess.

Kenguru z ožganimi stopali. Foto: Reuters

WIRES, ki je do zdaj ljudi opozarjal, naj ne hranijo divjih živali, je v teh izrednih razmerah spremenil svojo politiko in ljudi poziva, da živali oskrbijo s hrano in vodo. Na družbenih omrežjih so se pojavili fotografije in videoposnetki, na katerih se dehidrirane živali plazijo v bazene ali ptičje napajalnike.

Sporni silvestrski ognjemet v Sydneyju bo

Sydneyjske oblasti so medtem sporočile, da je silvestrski ognjemet v mestu dobil zeleno luč pristojnih služb. V največjem avstralskem mestu so se v zadnjih dneh krepili pozivi k odpovedi ognjemeta, ki da ob visokih temperaturah in močnem vetru predstavlja nevarnost požara.

Več kot 270.000 ljudi je podpisalo peticijo, v kateri zahtevajo, da bi sredstva, ki jih bodo namenili za spektakel, porabili za pomoč prostovoljnim gasilcem, ki gasijo požare, in kmetom, ki so jih požari prizadeli. Mesto bo letos za ognjemet namenilo 6,5 milijona dolarjev (4,1 milijona evrov).