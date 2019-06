Policija je storilca prijela uro po streljanju. Foto: EPA

Policija je sporočila, da verjamejo, da je moški deloval sam. Tako ne iščejo drugih osumljencev, poroča BBC.

Policija je potrdila pet smrtnih žrtev, še dva človeka pa sta ranjena.

Eden od očividcev je dejal, da je videl strelca, kako je vstopil v motel s puško z odrezano cevjo. "Streljal je po vseh sobah in v vsaki je nekoga poiskal in vse postrelil, nato pa smo ga videli, kako je zbežal, skočil v Toyotin poltovornjak in odbrzel," je dejal John Rose.