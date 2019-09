Na stotine študentov se je tako zbralo pred poslopjem kitajske univerze v Hongkongu, kjer so se na improviziranem odru izmenjavali govorci.

Študentki protestnici na Edinburgh Placeu v Hongkongu. Foto: Reuters

"Prišel sem, da bi drugim sporočil, da se moramo tudi po poletnih počitnicah še naprej bojevati za Hongkong. Ti protesti so me ozavestili, da še bolj skrbim za družbo in za tiste, ki so brez glasu," je po poročanju Reutersa dejal 19-letni študent Čan.

Posnetki z družbenih omrežij kažejo tudi številne dijake, ki pred svojimi šolami držijo transparente s protestno vsebino. Protestniki so pozvali k splošni stavki, a večina ljudi se je za zdaj vrnila k običajnemu delovniku.

Protestniki v nedeljo zaprli letališče

V nedeljo je na tisoče protestnikov zaprlo ceste in javni promet do letališča v Hongkongu, zaradi česar je bilo odpovedanih 25 poletov.

Protestniki so v nedeljo ohromili letališče v Hongkongu. Foto: Reuters

Demonstracije sprožil predlog zakona o izročanju osumljencev Kitajski

Demonstracije so se v tej nekdanji britanski koloniji začele junija zaradi nasprotovanja predlogu zakona, ki bi omogočil izročanje osumljencev Kitajski. Od takrat je policija zaradi protestov aretirala več kot 900 ljudi. Osrednja zahteva hongkonških protestnikov so svobodne volitve in neodvisna preiskava policijskega nasilja na prejšnjih demonstracijah, v množici pa je ob tem redno slišati tudi pozive k neodvisnosti oziroma k večji avtonomiji.

Hongkong se je pod okrilje Kitajske iz rok Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske vrnil leta 1997. Kot območje s posebno upravo bi moral še vse do leta 2047 uživati posebne pravice, o čemer pa številni tamkajšnji prebivalci dvomijo.

Bo Kitajska zatrla proteste?

Kitajska bi lahko demonstracije zatrla pred 70. obletnico ustanovitve Ljudske republike Kitajske, ki jo bo praznovala 1. oktobra. Kitajci sicer zanikajo vmešavanje v notranje zadeve Hongkonga in Zahod obtožujejo, da spodbuja nerede. Pri protestnikih osovražena voditeljica Hongkonga Carrie Lam je napovedala, da bo vlada uporabila vse pravne možnosti, da bo končala demonstracije.