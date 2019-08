Protestniki so se po uporabi vodnega topa razbežali. Foto: EPA

Po poročanju Deutsche Welle gre za prvo uporabo strelnega orožja v treh mesecih protestov. BBC poroča, da je več policistov uperilo orožje v protestnike, ki so jih napadali s palicami in drogovi.

Na tisoče protivladnih protestnikov se je popoldne v dežju zbralo na stadionu, od koder so začeli pohod po ulicah Hongkonga. Pohod je najprej potekal mirno, nato pa se je skupina protestnikov spopadla s policijo.

Protest je sprva potekal mirno, nato so se protestniki spopadli s policijo. Foto: EPA

Policija je proti skupini protestnikov, ki so zaprli cesto v bližini glavnega vladnega poslopja na območju zahodnega Kovluna, najprej uporabila solzivec. Protestniki so v odgovor policiste obmetavali s kamnitimi kockami in molotovkami, pred solzivcem pa so se zaščitili z dežniki, ki jim pridejo prav tudi zaradi obilnega dežja.

Na ulice so prvič zapeljala policijska vozila, opremljena z vodnimi topovi, vendar jih policija sprva ni uporabila, je pa poudarila, da gre za opozorilo protestnikom, da jih bodo uporabili, če se ne bodo umaknili. Ko se je skupina protestnikov spopadla s policijo, je ta proti njim na kratko usmerila vodne curke iz dveh topov in jim sledila nekaj sto metrov, dokler se niso razbežali v stranske ulice.

Protestniki, ki že tri mesece zasedajo hongkonške ulice in zahtevajo več demokratičnih svoboščin, vztrajajo, da bodo nadaljevali svoja prizadevanja. Protestniki v tej nekdanji britanski koloniji, ki menijo, da so njihove pravice in svoboščine ogrožene, vztrajajo pri svojih zahtevah in kritiki oblasti v Pekingu.

"Kitajci počenejo, kar jim vlada reče"

Policija je v soboto aretirala 29 ljudi. Foto: EPA

"To je zadnja priložnost. Mislim, da bo vladni nadzor vse strožji, in ne verjamem, da bodo popustili, zato je to verjetno naša zadnja priložnost, da se borimo," je dejala ena od protestnic, ki se je z dveletnim sinom in možem udeležila pohoda skozi zahodni Kovlun. "Kitajska ne želi izgubiti Hongkonga, želijo, da Hongkong postane del Kitajske in da se obnaša kot Kitajci, ki počnejo to, kar jim vlada reče," pa je po poročanju nemške tiskovne agencije DPA povedal neki drug protestnik.

Na hongkonških ulicah se je že v soboto na protestih zbralo več tisoč ljudi, pri tem pa so izbruhnili tudi spopadi. Policija je aretirala 29 protestnikov.