Foto: Reuters

Okoli 600 protestnikov je kampus že zapustilo, med njimi tudi 200 mlajših od 18 let, ki jih po besedah Lamove še niso aretirali, ampak bodo proti njim postopek sprožili pozneje. Preostalih 400 protestnikov, ki so kampus zapustili, je policija aretirala. "Uporabili bomo vse razpoložljive ukrepe, da bomo preostale protestnike umaknili iz kampusa takoj, ko bo mogoče, in operacijo izvedli mirno," je še dejala Lamova in opozorila, da se morajo protestniki predati ultimatu policije, če želijo, da se dogodek konča mirno.

V kampusu politehnične univerze je še vedno nekaj deset mladoletnih dijakov, ki so se pridružili študentom, policija njihovim staršem ne pusti blizu. Študentom protestnikom naj bi začelo primanjkovati vode in hrane.

Izginile naj bi nevarne kemikalije

"Vodstva treh univerz, ki so jih radikalni študenti začasno zasedli, so sporočila, da so iz njihovih laboratorijev izginile nevarne kemikalije, med drugim najhujši strupi, kot sta cianid in arzenik," je poročal RTV-jev dopisnik iz Pekinga Uroš Lipušček.

Lipušček je ob tem dodal, da je policija prepovedala delo novinarjev na tem območju, zato ni popolnoma jasno, kaj se dogaja, da pa je Kitajska medtem opozorila, da ne bo le opazovala, če bodo razmere v Hongkongu postale neobvladljive.

Prepoved nošenja mask neustavna

Novi siloviti protesti, ki v Hongkongu trajajo že peti mesec, so tokrat povzročili pravi kaos, šole so zaprte, železniške povezave občasno prekinjene, glavne vpadnice pa blokirane.

Nekaj zamaskiranih študentov je iz kampusa pred streli policije v ponedeljek pobegnilo. Policija je sicer z vodnimi topovi preprečila množičen pobeg.

V telovadnici univerze naj bi bilo še vedno več deset ranjencev, hongkonške bolnišnice pa so sporočile, da so samo včeraj oskrbele 166 ranjencev. Kitajska je medtem sporočila, da je ona pristojna za ustavne odločitve v Hongkongu in da je prepoved nošenja mask na javnih mestih neustavna, poroča portal Deutsche Welle.