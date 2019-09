Novozelandska javnost se sprašuje, kako je možno, da študenta skoraj dva meseca ni nihče pogrešal. Foto: EPA

Zaenkrat še ni uradno znana njegova identiteta, a po poročanju lokalnih časopisov gre za novozelandskega državljana.

Njegovo truplo so našli šele, ko so njegovi kolegi opozorili na hud smrad in na pomoč poklicali policijo. Vzrok smrti še ni znan, zdaj je na delu mrliški oglednik.

Iz podjetja, ki upravlja s študentskimi naselji na Univerzi v Canterburyju, so sporočili, da si družina umrlega zasluži vedeti, kaj se je zgodilo. "Če je potrebno nekaj spremeniti v našem opravljanju storitev, potem zagotavljam, da bomo to tudi naredili," je dejal direktor podjetja John Schroder. "Nikoli ne moremo odstraniti vsega tveganja, lahko pa, in naredili bomo vse, kar je v naši moči, da ga čim bolj zmanjšamo."

Iz univerze so sporočili, da so pretreseni zaradi tega, kar se je zgodilo. "Kljub programu nadzora je za nas nepredstavljivo, kako je možno, da se je to zgodilo," je zapisala poddekanja Cheryl de la Rey. Novozelandski minister za izobraževanje Chris Hipkins je dejal, da primer kaže na neuspeh tako univerze kot upravljalca študentskih domov. "Noben študent ne bi smel tako dolgo ostati brez nadzora, če živijo v študentskem domu ali hostlu," je dejal za novozelandski radio.