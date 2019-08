Khieu Samphan in Nuon Chea sta uživala na svobodi vse do leta 2007. Foto: Reuters

Nuon Chea, znan kot "Brat številka 2" je bil po rangu drugi mož Rdečih Kmerov - prvi, Brat številka 1, je bil Pol Pot.

Lani je posebno sodišče v Kambodži (ECCC), ki deluje s podporo ZN-a, Nuona Cheo obsodilo na dosmrtno zaporno kazen.

Maoistični režim, ki velja za enega najbolj grozovitih, je Kambodži vladal med letoma 1975 in 1979, v tem času pa je umrlo okoli dva milijona ljudi ali četrtina prebivalstva.

Režim, ki je prevzel oblast v državi po silovitem, v veliki meri tajnem ameriškem bombardiranju ciljev vietnamskih komunistov v Kambodži, je to v naslednjih štirih letih skušal vrniti nazaj v srednji vek, prebivalce pa izgnali na polja, pri čemer so jo najslabše odnesli izobraženci, ki so jih trpali v enega od 196 zaporov po državi.

Na milijone Kambdodžanov je umrlo zaradi sestradanosti, bolezni, izčrpanosti ali pa so bili usmrčeni.

Arhitekt krvave politike

Kljub temu, da se z grozodejstvi v Kambodži najbolj povezuje Pol Pota, pa Nuon Chea dejansko velja za ideološkega arhitekta te politike in je do smrti ostal neskesan in nikdar ni hotel prevzeti odgovornosti ali pokazati iskrenega obžalovanja za zločine.

Nuon Chea se nikdar ni pokesal za svoje zločine. Foto: Reuters

"Če ne bi ubili izdajalcev znotraj naše stranke, če ne bi strli sovražnika, danes ne bi bilo Kambodže," je dejal Nuon Chea, ki je samega sebe videl kot domoljuba in moža načel.

Po vdoru vietnamskih sil v državo in strmoglavljenju režima leta 1979 je Nuon Chea s svojimi podporniki zbežal v hribe, dokler ni bil leta 1998 v okviru mirovnega sporazuma pomiloščen.

A po mednarodnih pritiskih je Kambdoža leta 2007 le aretirala svoje nekdanje voditelje, Nuon Chea in nekdanji predsednik Kampučije Kieu Samphan pa sta bila lani obsojena zaradi genocida in zločinov proti človeštvu.

Isto sodišče je leta 2012 izreklo dosmrtno zaporno kazen še enemu od voditeljev Rdečih Kmerov, Kaing Guek Eavu, znanemu kot "Tovariš Duch".