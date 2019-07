V Indiji zaradi poplav več kot tri milijone ljudi zapustilo domove

Vremenoslovci še naprej napovedujejo dež

New Delhi - MMC RTV SLO

Poplavljene ulice Katmanduja. Foto: EPA

Neurja in poplave, ki jih je povzročilo monsunsko deževje, so v Nepalu, Bangladešu in Indiji skupaj zahtevali že več kot 140 življenj.