Poslanci so imeli burno debato. Reformi so ostro nasprotovali nekateri aktivisti in poslanci- Foto: Reuters

Zakon so poslanci spodnjega doma parlamenta sprejeli s 26 glasovi za in 14 proti, potem so ko razpravljali o več kot 100 različicah amandmajev. Spremembo zakonodaje je zgornji dom potrdil že prej.

Sprememba zakonodaje je sledila več tednov trajajoči žolčni debati, ki je močno razdelila tudi konservativno vlado te avstralske zvezne države. Doslej je veljalo, da so lahko zdravniki splav naredili le v primeru, ko je zdravnik ocenil, da bi bilo nadaljevanje nosečnosti "resno tveganje" za zdravje nosečnice.

V skladu s spremenjeno zakonodajo bo splav dovoljen do 22. tedna nosečnosti, v primerih, če bosta dva zdravnika podala mnenje, da je to potrebno, pa tudi kasneje.

"V skladu z zdajšnjo zakonodajo je ženskam in zdravnikom zaradi izvedbe splava grozilo do 10 let zapora in to ni v redu," je pred glasovanjem dejala Penny Sharpe, ena od predlagateljev spremembe zakona. "To je velik korak naprej za ženske v tej državi."