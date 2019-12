Novozelandska premierka je takoj po napadu marca v Christchurcu napovedala prepoved polavtomatskega orožja. Manj kot mesec dni kasneje je parlament sprejel prenovljeno zakonodajo o orožju, ki prepoveduje polavtomatsko orožje oziroma polavtomatske puške vojaškega sloga. Foto: Reuters

Za prepoved polavtomatskega orožja in amnestijo oz. odkup kosov prepovedanega orožja so se oblasti odločile po napadu na dve mošeji v Christchurchu, v katerem je bilo ubitih 51 ljudi. Aprila se je začelo šestmesečno zbiranje oz. odkup prepovedanega orožja, kajti oblasti so tistim, ki so predali orožje, povrnile 95 odstotkov zneska cene, ki so jo plačali za kos orožja.

Program se je zaključil v petek, oblasti pa so z izkupičkom zadovoljne, poroča BBC.

"Prejeli smo občutno več kot 60.000 kosov orožja. To je dober znak," je dejal minister za policijo Stuart Nash, ki je ob tem priznal, da se policija zaveda, da je težava, da ne vedo natančno, koliko takšnih kosov orožja dejansko imajo državljani. Kot v petek poročal Reuters, je Nash dejal, da je v procesu amnestije sodelovalo več kot 31.500 ljudi, oblasti pa so kot kompenzacijo izplačale več kot 100 milijonov novozelandskih dolarjev (okoli 60 milijonov evrov). Državljani so predali tudi skoraj 194.000 delov prepovedanega orožja, številka pa naj bi na koncu presegla 200.000.

Po izteku obdobja amnestije velja, da lastniki za predajo kosa prepovedanega orožja ne bodo dobili odškodnine. "Tistim, ki kršijo zakon, grozi kazenski pregon in do pet leta zapora, kot tudi izguba licence," je še dejal Nash.

Poteza oblasti je naletela tudi na kritike. Opozicijski voditelji in orožarski lobiji jo označili za veliko napako. Tiskovna predstavnica zveze lastnikov licenciranega orožja Nicole McKee je za New Zealand Harald dejala, da naj bi bilo po njenih podatkih pred prepovedjo v obtoku 170.000 kosov prepovedanega polavtomatskega orožja. Leta 2016 je novozelandska policija ocenila, da imajo civilisti v zakoniti lasti 1,2 milijona kosov orožja. To pomeni, da ima kos orožja vsak četrti državljan, še poroča BBC.