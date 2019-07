Foto: Reuters

Vlada je orožarsko reformo sprejela praktično takoj po napadih, v katerih je avstralski desničarski skrajnež v dveh mošejah pobil 51 ljudi.

Sobotno izročanje orožja v Christchurchu je bilo prvo od več kot 250 tovrstnih akcij, napovedanih za celotno državo. 169 lastnikom orožja iz Christchurcha, ki so oblastem predali 224 kosov strelnega orožja, je vlada plačala več kot 433.600 novozelandskih dolarjev (257.000 evrov) kompenzacije.

Orožje so oblasti uničile, navaja BBC.

"Policija se zaveda, da to pomeni veliko spremembo za skupnost lastnikov orožja, slišimo pa resnično pozitivne odzive ljudi, ki pravijo, da jim celoten postopek ustreza," je povedal regionalni policijski načelnik Mike Johnson.

V pokrajini Canterbury se je za izročitev orožja registriralo več kot 900 lastnikov strelnega orožja s skupno več kot 1.415 kosov. Oblasti so lastnikom povrnile celotni znesek v protivrednosti novega orožja.

Novozelandska vlada je za shemo odkupovanja orožja namenila skupno kar 208 milijonov dolarjev (123 milijonov evrov).

Vlada je orožarsko reformo, po kateri so prepovedali polavtomatsko orožje vojaškega sloga in jurišne puške, s 119 glasovi za in le enim proti sprejela aprila.

Nova Zelandija ima manj kot pet milijonov prebivalcev in okoli 1,5 milijona kosov orožja.