Zaradi električnega mrka poročajo o hudih težavah v prometu. Foto: Reuters

Obsežen električni mrk je nastal zaradi težav v dveh elektrarnah, je sporočil državni elektrooperater PLN.

Obsežen izpad elektrike se je začel okoli poldneva po krajevnem času. Elektrika se sicer občasno vrne, nato pa spet mrkne.

V Džakarti, kjer živi okoli 30 milijonov ljudi, so morali zaradi električnega mrka ustaviti tudi nov sistem hitrega javnega prevoza. Težave so tudi v prometu, saj so ugasnili številni semaforji. Prav tako poročajo o težavah pri zagotavljanju signala mobilne telefonije.

Kot so sporočili iz PLN-ja, je bila dobava električne energije prekinjena, ko je odpovedala turbina v večji elektrarni na zahodu Jave. Zatem so se pojavile težave še v eni elektrarni na otoku. "Prizadevamo si, da bi čim prej odpravili napako in normalizirali oskrbo z elektriko," so sporočili.