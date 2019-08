Otočje Dokdo v angleščini imenujejo Liamcourt Rocks. Foto: Reuters

Seul je začel izvajati dvodnevne pomorske in zračne vojaške vaje okoli skupine skalnatih otokov Dokdo, ki je pod nadzorom Južne Koreje, tam pa imajo stalno nameščene oborožene stražarje. Tokio je v odzivu vojaške vaje označil za nesprejemljive, saj gre za "očitno neločljiv del ozemlja Japonske", kjer otočje imenujejo Takešimam, poroča Deutsche Welle.

Južna Koreja na območju izvaja vaje že skoraj 30 let. Foto: Reuters

"Naša vojska izvaja to vajo, da še dodatno utrdi našo odločnost za zaščito naših nacionalnih ozemelj v vzhodnem morju," je Seul oznanil začetek urjenja. Prav zaradi napetosti z Japonsko so vaje že dvakrat prestavili in dodali, da jih na območju izvajajo že od konca 90. let.

Le nekaj dni pred vajami je Južna Koreja sporočila, da z Japonsko ne bo več delila vojaških obveščevalnih informacij. Pozneje so sicer napravili korak nazaj in napovedali, da bodo tajne informacije z Japonsko delili prek skupne zaveznice ZDA. Državi sta sodelovanje vzpostavili leta 2016 zaradi grožnje obema iz Severne Koreje. Sistem obveščanja je izmenjeval informacije o severnokorejskih jedrskih in raketnih dejavnostih.

Kompenzacija za prisilno delo

Diplomatski odnosi med državami so se začeli zapletati, ko je sodišče Južne Koreje odločilo, da morajo japonska podjetja plačati kompenzacijo za prisilno delo Južnih Korejcev med 35-letno japonsko kolonializacijo. Japonska trdi, da so zahtevo po kompenzaciji razrešili z dvostranskim sporazumom iz leta 1965. Prisilno delo in južnokorejske spolne sužnje za japonske vojake v nekdaj okupirani državi še vedno vzbujajo močna čustva.

Japonska kolonialna nadvlada med letoma 1910 in 1945 se je končala s porazom v drugi svetovni vojni, ko je Tokio tudi izgubil nadzor nad skalnatim otočjem.

Trgovinska vojna

Južnokorejska sodba je med državama sprožila trgovinski spor. Japonska je omejila izvoz materialov za proizvodnjo zaslonov in elektronskih vezij v Južni Koreji. Južnokorejske trgovine so s polic odstranile del japonskih izdelkov. Državi sta druga drugo ta mesec odstranili s seznama zaupanja vrednih trgovinskih partnerjev.

Zadnji zaplet je sprožilo skalnato otočje v Japonskem morju, skoraj točno na polovici poti med Japonsko in Južno Korejo. Otočje sestavljata Zahodni in Vzhodni otok, kjer na površini 19 hektarjev biva okoli 50 ljudi, ter še okoli 35 manjših skal.

Prav v neposredni bližini otoka so po navedbah New York Timesa konec julija skupaj letela ruska in kitajska vojaška letala, ko so južnokorejski lovci proti ruskim plovilom izstrelili opozorilne strele.