Uluru je zgrajen iz rdečkastega peščenjaka, znan pa je zaradi svoje nenavadne velikosti, lege in navideznega spreminjanja barve. Foto: Reuters

Uluru, ki je znan tudi kot Ayers Rock, je svet za ljudstvo Anangu, tamkajšnje aborigine, ki skupaj z avstralsko vlado upravljajo park Uluru-Kata Tjuta, kjer stoji največji osamelec na svetu. Avstralske oblasti so se pred slabima dvema letoma vendarle odločile uslišati njihovo željo.

Vlada je privolila, da bo Uluru za pohodnike zaprla za stalno, če bo odstotek obiskovalcev parka, ki se nanj povzpne, padlo pod 20 odstotkov. Leta 2017 se je tako recimo za pohod na sveto goro ljudstva Anangu odločilo le 16 odstotkov obiskovalcev parka. Vlada je nato po soglasni odločitvi upravnega odbora narodnega parka sklenila, da bo od sobote, 26. oktobra, Uluru zaprt za pohodnike.



Kovinsko ograjo z verigami bodo takoj odstranili

V zadnjem obdobju je nato število tistih, ki so se podali nanj, povečalo, ogromno pa se jih je predvsem zbralo zadnji dan pred prepovedjo. Fotografije množice ljudi, ki se v kolonah spopadajo s 348 metrov visoko goro, so celo primerjali s fotografijam gneče na Mount Everesta. Takoj po začetku veljave prepovedi bodo tudi odstranili kovinsko ograjo z verigami, ki so jo dodali leta 1964 z namenom pomoči pri vzponu.



Aboriginsko ljudstvo Ananga na tem območju živi več kot 30.000 let. Eden izmed predstavnikov ljudstva je za BBC dejal, da je Uluru zanje sveti kraj, kot so za nekatera verstva cerkve. "Ljudje z vsega sveta pridejo sem in se povzpnejo nanj. Nimajo nobenega spoštovanja," je dejal. Pričakujejo, da prepoved vzpona ne bo bistveno vplivala na število turistov, ki obiščejo narodni park.