Sprožila se je ogromna količina zemlje in zasula vas. Foto: Reuters

Plaz zemlje in blata je v provinci Gujdžu zasul več kot 20 hiš, reševalci so že rešili 40 ljudi. Do pogrešanih se skuša dokopati več sto reševalcev. Vlada je za reševalno akcijo in oskrbo prizadetih namenila okoli štiri milijone evrov, piše BBC.

Plazovi se na hribovitem podeželju Kitajske pogosto sprožijo, sploh po dolgem deževnem obdobju, ki Kitajsko moči to poletje. Zaradi deževja in plazov je letos umrlo več sto ljudi, na varno pa so jih morali prepeljali več tisoč.