Slavje muslimanskih žensk. Foto: Reuters

Da zakon začne veljati, ga mora podpisati še hindujski predsednik Narendra Modi, kar je le formalnost.

Po novem zakonu bo lahko proti vsakemu muslimanu, ki bo še izrekel trojni talak, stekel sodni pregon, piše Guardian. Indija je bila ena redkih držav, v kateri je bila praksa zapisana celo v ustavo, a je vrhovno sodišče že pred dvema letoma razsodilo, da je člen, ki dovoljuje trojni talak, neustaven. Vrhovno sodišče sicer sestavlja pet sodnikov, ki pripadajo petim najbolj razširjenim veram v Indiji – hinduizmu, krščanstvu, islamu, sikhizmu in zaratustrstvu.

"To je zgodovinski dan za Indijo. Konec je nepravičnosti, ki so jo vrsto let trpele muslimanke," je dejal pravosodni minister Ravi Šankar Prasad. Muslimanska skupnost je spremembo večinoma pozdravila, nekateri pa opozarjajo, da se je vlada spreminjanja tega zakona lotila le zato, ker ji je spodletel poskus reformiranja hindujske skupnosti.

Na pravilo opozorile muslimanke

Pobudo za ukinitev takojšnje ločitve je pred dvema letoma na vrhovno sodišče vložila skupina petih muslimank, ki so na tak način ostale brez moža, podprli pa sta jih tudi dve skupini za pravice žensk. Sodišče jim je dalo prav, saj je sporočilo, da je pravilo trikratnega talaka "neislamsko" in da "ne sodi v versko prakso ter krši ustavno moralnost".

Indija je sicer ena izmed peščice držav, kjer je bila ta možnost v veljavi, saj je v več kot 20 muslimanskih državah, med drugim tudi v Pakistanu in Bangladešu, ta običaj prepovedan. Tako so se muslimani, živeči v Indiji, do leta 2017 lahko od svojih žena ločili tudi prek telefona, pisma ali celo s sporočilom, ki so jim ga poslali prek Skypa ali priljubljenih aplikacij za klepet, kot je WhatsApp, piše BBC. Če so na kakršen koli omenjeni način trikrat zapisali talak, so postali razvezani, žena pa jim ni mogla oporekati. Vse več žensk, ločenih na ta način, je zato pravico iskalo na sodišču.

Pravilo trojnega talaka v Koranu ni omenjeno, prav tako o njem ne govori islamsko šeriatsko pravo, a se je kljub temu uveljavilo v praksi. Islamski učenjaki pravijo, da je v Koranu zapisano, da mora ločitveni postopek trajati najmanj tri mesece, saj s tem zakonca dobita čas za spravo in premislek.