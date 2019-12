"Nehajte deliti Indijo po verskih ločnicah," sporočajo protestniki v Mumbaju. Foto: Reuters

Urad ZN-a je pozval k spremembni zakona.

Medtem so postali protesti proti novemu zakonu nasilni. V indijski državi Asam, ki meji na Bangladeš, sta bila v četrtek ubita dva človeka, potem ko je policija začela streljati na množico, ki je zažigala stavbe in napadala železniške postaje.

Protestniki so na ulicah opozarjali na morebitno povečanje števila priseljencev iz sosednjih držav. "Najprej nam povejo, da je preveč nezakonitih priseljencev in da se jih moramo znebiti. Nato pa sprejmejo ta zakon, ki bo državljanstvo omogočil tudi priseljencem," je po poročanju Independenta dejal eden od protestnikov.

V Asamu je že desetletja dejavno gibanje proti priseljencem iz Bangladeša. Njihovi nasprotniki pravijo, da bo več priseljencev obremenilo vire in da no vodilo v marginalizacijo staroselskih skupnosti.

V New Delhiju pa je v petek prišlo do spopadov med policijo in tisoče študentov. Policija je uporabila solzivec in palice proti študentom na Univerzi Džamia Milia Islamija v središču mesta.

Protestniki so napadali avtomobile, več ljudi je bilo ranjenih in odpeljanih v bolnišnico.

Doktorski študent Zakir Rijaz je dejal, da se novi zakon posmehuje verski odprtosti Indije. "Zakon je proti celi ideji sekularne Indije," je dejal.

Državljanstvo za vse, razen za muslimane

Novi zakon namreč odpira pot do indijskega državljanstva za šest verskih manjšin iz sosednjih Bangladeša, Pakistana in Afganistana, vključno z budisti, hindujci in kristjani. Tega pa zakon ne omogoča muslimanom iz Pakistana ali pripadnikom pretežno muslimanske mjanmarske manjšine Rohingov, kar po mnenju kritikov spodkopava sekularne temelje države.