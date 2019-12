Blair je laburiste vodil od leta 1994 do leta 2007. Foto: Reuters

Laburisti so na torkovih predčasnih volitvah doživeli najhujši poraz po letu 1935, zaradi česar je Corbyn za januar že napovedal odstop kot vodja stranke, ki je razcepljena med njegovimi levičarskimi podporniki in zmernimi člani.

Blair, ki je laburiste potisnil bolj proti sredini, z njimi osvojil tri volitve in bil premier od leta 1997 do 2007, a nato izgubil podporo tudi zaradi vojne v Iraku, je bil kritičen do dosedanjega vodenja stranke.

"Prevzem laburistov s strani skrajnih levičarjev je stranko spremenil v glorificirano protestniško gibanje, podobno kultu, ki je povsem nesposobno vladanja," je bil oster Blair in dodal, da je rezultat volitev osramotil stranko.

Na volitvah so laburisti v 650-članskem parlamentu osvojili 203 poslancev, kar je 59 manj kot v prejšnjem sklicu parlamenta, medtem ko so konservativci premierja Borisa Johnsona dobili 365 poslancev oziroma 47 poslancev več kot prej.

Resen tekmec

Po besedah Blaira bo laburiste zamenjal nekdo drug, če se ne bodo preoblikovali kot resen, progresiven in nekonservativen tekmec v britanski politiki, potem ko je Corbyn prevzel idejo kvazi revolucionarnega socializma s skrajno levičarskimi gospodarskimi politikami in sovražnostjo do zahodne zunanje politike. Po njegovem mnenju je bila kombinacija zgrešene ideologije in trajne nesposobnosti za volivce žaljiva.

"Za zmago potrebujemo samodisciplino in ne samovolje," je dejal Blair, ki meni, da bi Corbynov radikalni socialistični program z višjo javno porabo, nacionalizacijo in obdavčenjem bogatih povzročil kaos, če bi prišlo do njegove uresničitve.

"Vsak norec lahko obljubi vse zastonj, a ljudje niso nasedli. Vedo, da življenje ni tako," je dejal 66-letni Blair, ki se je dotaknil tudi Corbynovega zapletenega in dvoumnega odnosa do izstopa iz Evropske unije, kjer je bil na drugi strani Johnson, ki je nepretrgoma obljubljal, da bo dokončal brexit. Corbyn je bil po drugi strani vedno dvoumen glede članstva v EU-ju in volivcem obljubljal drugi referendum, na katerem bi zavzel nevtralno stališče.

"Šli smo po poti skoraj komične neodločnosti, s čimer smo se oddaljili od obeh taborov," še pravi Blair in dodaja, da je odsotnost vodstvenih sposobnosti pri najpomembnejšem vprašanju v državi še okrepila druge dvome o Corbynu.