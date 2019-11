Vrhovni voditelj Ali Hamenej je dejal, da med protesti uničujejo in požigajo huligani. Foto: Reuters

Protesti so se ponekod prelevili v izgrede in spopade med protestniki in varnostnimi silami. V mestu Jazd so aretirali najmanj 40 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vlada se je namreč v petek odločila za drastično zvišanje cen pogonskih goriv in omejitev prodaje goriva. To pa je nato sprožilo spontane proteste v več iranskih mestih.

Shemo so potrdili predsednik države, predsednik parlamenta in predsednik vrhovnega sodišča. "Nisem strokovnjak in obstajajo različna mnenja, a če so vodje treh vej oblasti sprejele odločitev, jo bom podprl," je o višjih cenah nafte dejal Hamenej. Kot je pojasnil, je bila odločitev sprejeta na podlagi strokovnih mnenj in jo "seveda moramo uveljaviti".

Ajatola: Uničujejo in požigajo huligani

Ob tem je povedal, da je razumljivo, da je odločitev razburila nekatere državljane. "A uničevanje in požiganje ni nekaj, kar bi počeli naši ljudje, to delajo huligani," je dodal.

Najhuje je bilo v petek v mestu Sirdžan v središču Irana, kjer so protestniki napadli skladišče goriva v mestu. Skušali so ga celo zažgati, a jim je policija to preprečila. Tam je bil ubit najmanj en človek, več civilistov pa je bilo ranjenih, je povedal začasni guverner mesta Mohamed Mahmudabadi. Vzroka smrti protestnika ni navedel.

V izgredih z oboroženimi protestniki je v mestu Kermanšah umrl tudi policist. To je druga potrjena smrt od izbruha protestov v petek.

Protesti so izbruhnili tudi v več drugih mestih, med drugim v glavnem mestu Teheran. Protestniki so sicer predvsem ovirali promet, drugih večjih posledic pa ni bilo. Policija je ponekod uporabila tudi solzivec.

Medtem ko je v soboto BBC poročal o dveh smrtnih žrtvah, danes poroča, da je v protestih do zdaj umrl en človek, a da bi lahko to število naraslo.

Oblasti blokirale dostop do spleta

Odkar so v Iranu izbruhnili protesti, so državljanom popolnoma omejili dostop do spleta. Kot so sporočili iz ministrstva za telekomunikacije, je blokada začasna in naj bi trajala 24 ur. Po ocenah portala Netblock je to sicer najhujša blokada interneta, odkar je v Iranu na oblasti predsednik Hasan Rohani.

Iranska tajna služba je napovedala, da bodo z vsemi sredstvi ukrepali proti vandalom, da tako zavarujejo nacionalno varnost. Podobno opozorilo je že v soboto izdalo tožilstvo.

Iranska vlada se je za zvišanje cen goriva odločila povsem nepričakovano, navaja AFP. Podražila je bone za gorivo, ki so jih uvedli leta 2007.

Po novem bo vsak voznik lahko kupil 60 litrov bencina mesečno po ceni 15.000 rialov za liter, kar je okoli 11 evrskih centov. Vsak dodatni liter pa bo stal 30.000 rialov oziroma 22 centov.

Do zdaj so lahko vozniki kupili do 250 litrov po ceni 10.000 rialov na liter.

Iran se sooča z gospodarskimi težavami zaradi ameriških sankcij, ki hromijo državo, potem ko so ZDA lani odstopile od mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom oziroma ga prekršile.