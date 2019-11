Drastična podražitev goriva je razburila javnost v Iranu. Foto: Reuters

Najhuje je bilo v petek v mestu Sirdžan v središču države, kjer so protestniki napadli skladišče goriva v mestu. Skušali so ga celo zažgati, a jim je policija to preprečila, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Tam je bil ubit najmanj en človek, več civilistov pa je bilo ranjenih, je povedal začasni guverner mesta Mohamed Mahmudabadi, ki vzroka smrti protestnika ni pojasnil. "Varnostne sile nimajo pooblastil za streljanje na protestnike, dovoljeni pa so jim opozorilni streli, kar so tudi naredili," je povedal.

Drug protestnik je umrl v mestu Behbahan, poroča BBC.

Protesti so izbruhnili tudi v glavnem mestu Teheran in v mestih Isfahan, Mašhad, Birdžand, Ahvaz, Gašaran, Abadan, Koramšar, Mahšar, Širaz in Bandar Abas. Protestniki so sicer predvsem ovirali promet, tako da so ustavili in ugasnili svoja vozila, v Teheranu so policijo pozivali, naj se jim pridruži.

Drugih večjih posledic pa ni bilo. Policija je sicer ponekod uporabila tudi solzivec.

Okoli polnoči so se protesti zaključili, danes pa so se v več mestih ljudje znova zbrali na ulicah.

Vlada se je odločila za drastično podražitev goriv. Po novem bo vsak voznik lahko kupil 60 litrov bencina mesečno po ceni 15.000 rialov za liter, kar je okoli 11 evrskih centov. Vsak dodatni liter pa bo stal 30.000 rialov oziroma 22 centov.

Do zdaj so lahko vozniki kupili do 250 litrov po ceni 10.000 rialov na liter.

Vlada po poročanjih medijev pravi, da se zaradi podražitve goriv ne bo podražila tudi cena taksi prevozov in javnega prevoza.

Kot še sporoča vlada, bo tako zbrana sredstva, šlo naj bi za 2,2 milijarde evrov letno, namenila kot pomoč revnim gospodinjstvom.

Bo pa iranska vlada pomagala ljudem v stiski in jim razdelila nekaj denarne pomoči. Pari bodo dobili okoli pol milijona rialov, družine z več kot petimi člani pa okoli dva milijona rialov pomoči. To znese med pet in 17,50 dolarja, navaja AFP. Dodatno denarno pomoč naj bi začelo prejemati 18 milijonov družin oziroma okoli 60 milijonov Irank in Irancev.

Iran žrtev ameriških sankcij

Iran se medtem sooča z gospodarskimi težavami zaradi ameriških sankcij, ki hromijo državo, potem ko so ZDA lani odstopile od mednarodnega jedrskega sporazuma z Iranom oziroma ga prekršile.

Iran je sicer eden največjih proizvajalcev nafte na svetu, a ima omejene zmožnosti za njeno rafiniranje, sankcije pa močno otežujejo popravila naftne infrastrukture.

Potem ko so ZDA obnovile sankcije proti Iranu oziroma so jih še okrepile, je iransko gospodarstvo utrpelo hud upad. Valuta ima rekordno nizko vrednost, letna inflacija je štirikrat višja, tuji vlagatelji pa se umikajo.