Asma Al Asad pravi, da je raka popolnoma premagala. Foto: Reuters

Od začetka vojne v Siriji leta 2011 je v Londonu rojena nekdanja investicijska bankirka zavzela javno vlogo udejstvovanja v človekoljubnih dejavnostih in srečevanja s svojci ubitih vojakov.

A hkrati je 43-letna Al Asadova postala tudi osovražena figura med opozicijo. Aktivisti in uporniki jo obtožujejo sokrivde pri grozodejstvih, za katera krivijo sirsko vlado. Sovražniki njenega moža jo kličejo "dama smrti", medtem ko jo podporniki častijo kot "jasmin iz Damaska".

Pred letom dni je urad sirskega predsednika objavil fotografijo smehljajoče se Asme Al Asad, priklopljene na infuzijo v bolnišnični postelji, z možem ob strani. Ob njej so zapisali, da je prva dama Sirije začela zdravljenje "malignega tumorja", ki so ga odkrili zgodaj.

Prva dama Sirije stoji možu trdno ob strani. Foto: Reuters

"Mojega popotovanja je konec, z vso bolečino in utrujenostjo, slabimi platmi in celo nekaj pozitivnimi. Hvala Bogu, konec je. Premagala sem raka," je povedala v intervjuju za državno televizijo. Kot je še povedala, se je zdravila s kemoterapijo v sirski vojaški bolnišnici.

Odgovorila tudi kritikom

Kritikom, ki so govorili, da si Al Asadova zasluži diagnozo raka, pa je odgovorila: "Tisti, ki so prodali svojo zemljo in državo, tisti, ki so šli pod tujimi ukazi z orožjem nad svoje sirske brate? Res mislite, da imajo še kaj prostora za moralo?"

V sirski vojni je bilo ubitih na sto tisoče ljudi, izseljenih ali preseljenih je bilo najmanj 11 milijonov, vojna pa je tudi ustvarila eno najhujših begunskih kriz na svetu. Združeni narodi so poročali tudi o kemičnih napadih na civiliste, številni so bili podvrženi mučenju ali pa so preprosto izginili. Damask je sicer ves čas zanikal napade na civiliste ali uporabo kemičnega orožja.

S pomočjo Rusije in Irana imajo Al Asadove sile zdaj ponoven nadzor nad večjim delom Sirije. V zadnjih letih je Al Asadova vojska strla oporišča vrste uporniških frakcij, pri čemer so imele številne podporo Turkov, zalivskih držav ali ZDA.

Asma Al Asad je enega redkih intervjujev dala leta 2016 za rusko televizijo, v katerem je branila svojega moža in povedala, da je zavrnila skrivne ponudbe, da zapusti državo, saj je menila, da so s tem skušali samo spodkopati njenega moža.