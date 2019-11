Cerarja gosti jordanski zunanji minister Ajman Safadi. Foto: EPA

Cerar se je najprej sešel z jordanskim ministrom za industrijo, trgovino in blagovne rezerve Tarekom Hamurijem, s katerim sta se zavzela za okrepitev sodelovanja med Luko Koper in jordanskim pristaniščem Akaba ter za implementacijo sporazuma o sodelovanju pristanišč, ki je bil sicer podpisan že leta 2015.

Na podlagi opravljenih pogovorov so se izkazale priložnosti za sodelovanje na področju kmetijstva, energetike, informacijskih tehnologij, telekomunikacij, logistike, medicine in turizma, so sporočili z zunanjega ministrstva (MZZ).

Cerar se je sešel tudi s predsednikom jordanskega senata Fajsalom Al Fajezom in s predsednikom predstavniškega doma Atefom Taravnehom. Sogovorniki so odnose med Jordanijo in EU-jem ocenili kot dobre, s krepitvijo trgovinskih in naložbenih sporazumov pa bodo lahko dobra odskočna deska za ustvarjanje novih delovnih mest v Jordaniji, kjer je brezposelnost v prvem četrtletju letos znašala 19 odstotkov.

Slovenski zunanji minister je razpravljal tudi o uvedbi poletne čarterske linije med državama. Foto: EPA

Zunanji minister se je sešel tudi z ministrico za turizem Majd Mohamad Švejke, razpravljala pa sta o možnostih za vzpostavitev direktne čarterske linije med Slovenijo in Jordanijo v poletnih mesecih ter o povezanosti med agencijo Spirit in jordansko turistično organizacijo.

Cerar se je sešel tudi z gostiteljem, jordanskim ministrom za zunanje zadeve Ajmanom Safadijem, predvidene teme njunih pogovorov pa so boj proti terorizmu, zagotavljanje razvojne pomoči, sodelovanje Slovenije in Jordanije v Uniji za Sredozemlje, razmere v Siriji ter položaj na Zahodnem Balkanu. Med obiskom se bo Cerar srečal tudi s slovenskimi državljani, ki živijo v Jordaniji.

Premier Razaz skuša ugoditi zahtevam IMF -a

Jordanski kralj Abdulah je medtem potrdil rekonstrukcijo vlade premierja Omarja Razaza, ki je zamenjal enajst članov kabineta, med drugim ministre za finance, kulturo, okolje, promet, kmetijstvo in izobraževanje, ki so danes že prisegli v jordanski prestolnici Aman. Razaz poskuša oživiti gospodarstvo in izvesti reforme, ki jih za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja zahteva Mednarodni denarni sklad (IMF).

Spremembe v vladi so se zgodile, potem ko je Razaz objavil načrt za spodbujanje gospodarske rasti in zmanjšanje brezposelnosti, kar naj bi med drugim dosegli z uvedbo spodbud za vlagatelje in z izjemami v nepremičninskem sektorju. Gre sicer za že četrto rekonstrukcijo vlade Razaza, ki je premier od junija lani, ko je po protivladnih protestih proti varčevalnim ukrepom odstopil Hani Mulki.