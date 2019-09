Ob Tahrirju naj bi se zbralo nekaj sto ljudi. Foto: Reuters

Videoposnetki, objavljeni na družbenih omrežjih, kažejo protestnike, ki vzklikajo "Dvignite se, ne bojte se, Sisi mora oditi" in "Ljudstvo zahteva padec režima", poroča Al Džazira.

O protestih poročajo iz več mest, tudi iz glavnega mesta Kairo, drugega največjega mesta Aleksandrija in Sueza.

V Kairu so protestnike, ki so želeli priti na trg Tahrir, kjer so se leta 2011 začeli množični protesti proti predsedniku Hosniju Mubaraku, ustavili policisti v civilnih oblačilih. Portal middleeasteye.com poroča, da je na Tahrir skušalo priti okoli 200 protestnikov. Policija naj bi uporabila solzivec in aretirala več ljudi.

Protesti so izbruhnili po tem, ko je egiptovski podjetnik in igralec Mohamed Ali, ki živi v Španiji, Sisija obtožil korupcije in ljudi pozval, naj gredo na ulice in zahtevajo predsednikov odstop. Sisi je obtožbe že označil za laži.

Ali je na začetku septembra začel objavljati videoposnetke, v katerih govori o nenamenski porabi javnih sredstev za osebne projekte posameznih uslužbencev. Videoposnetke si je ogledalo več sto tisoč ljudi. V petkovem posnetku, objavljenem v času protestov, je ljudi pozval, naj vztrajajo pri svojih zahtevah. "Bog je velik. Dovolj je, želim se vrniti v Egipt. Pogrešam Egipt in svoje ljudi. Naj bog okrepi vašo odločnost," je dejal.

Alijevo podjetje je v zadnjih 15 letih poslovno sodelovalo z egiptovsko vojsko pri številnih gradbenih projektih, zato je, kot je dejal, iz prve vrste opazoval, kaj se dogaja, spregovoril pa je, ker ni dobil plačila, poroča middleeasteye.com.

Sisi zateguje pas in krepi nadzor

Petkovi protesti so redek primer javnega izražanja nezadovoljstva v Egiptu. Oblasti so leta 2013, ko je Sisi kot obrambni minister z vojaškim udarom z oblasti vrgel demokratično izvoljenega Mohameda Morsija, prepovedale vse demonstracije, ki nimajo izrecne odobritve oblasti.

Odkar je na oblasti, Sisi uvaja ukrepe zategovanja pasu, revščina pa se je v državi močno povečala. Glede na uradne podatke, objavljene julija, je vsak tretji Egipčan reven.

Človekoljubna organizacija Human Rights Watch opozarja, da so varnostne sile po Sisijevi zmagi na volitvah leta 2018 "okrepile kampanjo zastraševanja, nasilja in samovoljnih aretacij političnih nasprotnikov, aktivistov".

Zaradi "napadov na svobodo izražanja" v Egiptu so "globoko zaskrbljenost" izrazili tudi Združeni narodi. Egiptovske oblasti med drugim blokirajo novičarske portale ter nezakonito zapirajo novinarje in disidente.