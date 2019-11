Satelit bodo izstrelili iz Francoske Gvajane. Foto: EPA

Satelit Tiba-1 (arabsko ime za Tebe, starodavno egiptovsko prestolnico) bodo izstrelili zvečer na eni od evropskih raket Arianespace z vesoljskega centra v Francoski Gvajani, poroča Reuters.

Satelit, težak 5,6 tone, ki sta ga izdelala Airbus in Thales Alenia Space, bo ostal v orbiti najmanj 15 let, s klicnimi in spletnimi storitvami pa naj bi pokril ves Egipt.

"Satelit bo Egiptu ponudil vzporedno komunikacijsko mrežo ob trenutni kopenski mreži ter močno telekomunikacijsko infrastrukturo," je dejal izvršni direktor Egiptovske vesoljske agencije Mohamed Elkusi, ki je dodal, da je "rast gospodarstva odvisna od močne komunikacijske mreže".

Egiptovska vesoljska agencija bo satelit upravljala iz nadzornega centra v Kairu.

Območje, ki ga bo pokrival satelit Tiba-1, bo vključeval tudi nekatere sosednje arabske in afriške države in Egipt jim bo morda v prihodnosti prodajal njegove storitve.