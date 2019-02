Tovornjaki s civilisti zapuščajo Baguz. Foto: Reuters

Tiskovni predstavnik Sirskih demokratičnih sil (SDF) Mustafa Bali je povedal, da nima natančnih podatkov, koliko ljudi so evakuirali. Po nekaterih podatkih naj bi bili na tovornjakih tudi borci IS-ja, ki so se predali. "Posebne sile skrbijo za evakuacijo. Po številnih dneh poskusov nam je zdaj končno uspelo izpeljati prvi del evakuacije," je povedal Bali in dodal, da so v Baguzu še vedno civilisti.

Zadnji napad SDF-ja na Baguz

Koliko borcev IS-ja je bilo na tovornjakih, bodo ugotovili, ko bo konvoj dosegel najbližjo točko SDF-ja, je pristavil. Sicer gre večinoma za ženske in otroke. Kot piše BBC, so novinarji, ki so na frontni liniji, našteli vsaj 15 vozil, ki so s civilisti zapustila Baguz. SDF je napovedal, da bodo njegove sile napadle žep IS-ja, ko bodo evakuirali vse civiliste, ki želijo oditi. Džihadistom so sporočili, da imajo dve možnosti – ali se predati ali umreti.

V zadnjih tednih so z območja evakuirali več tisoč žensk in otrok, povezanih z džihadisti IS-ja, odkar so sile omenjenega kurdsko-arabskega zavezništva ob podpori ameriških letal 9. februarja začele nov napad za zavzetje tega še zadnjega območja, ki ga IS nadzira na vzhodu Sirije v pokrajini Deir Ezor. V minulih dneh je evakuacija zastala, saj je z območja odšlo le nekaj več kot deset ljudi. Zadnja evakuacija pa bi lahko, kot ugibajo mediji, pomenila, da SDG pripravlja zadnji močan napad na to območje.

Ofenziva ob pomoči koalicije pod vodstvom ZDA

SDF na omenjeno območje ob pomoči koalicije pod vodstvom ZDA izvaja ofenzivo od lanskega septembra. Od decembra je območja, ki so bila pod nadzorom IS-ja, zapustilo skoraj 37.000 ljudi, večinoma soprog in otrok džihadistov, pa tudi okoli 3.200 borcev, ki so se predali, kažejo podatki Sirskega observatorija za človekove pravice.

IS je leta 2014 zasedel obsežna ozemlja v Siriji in Iraku ter razglasil kalifat. Pred petimi leti je nadzoroval 88.000 kvadratnih kilometrov ozemlja od zahodne Sirije do vzhodnega Iraka. S kalifatom je skoraj osem milijonov ljudi postavil pod svojo brutalno oblast. Zdaj je večino ozemlja izgubil.