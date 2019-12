Izrael je leta 2014 v Gazi ubil 2.251 ljudi, od tega več kot 1.400 civilistov, med katerimi je bilo okoli 500 otrok. Medtem na Zahodnem bregu in v Vzhodnem Jeruzalemu Izrael nadaljuje obsežno gradnjo naselbin, ki so po mednarodnem pravu nezakonite. Foto: EPA

Pred tem bo še zaprosila sodišče, da ji določi ozemeljsko jurisdikcijo, saj Izrael ni podpisnik Rimskega statuta in ne priznava pristojnosti ICC-ja.

"Menim, da obstajajo razumni temelji za nadaljevanje preiskave stanja v Palestini," je sporočila Bensouda. "Vojni zločin so se dogajali oziroma se dogajajo na Zahodnem bregu, v Vzhodnem Jeruzalemu in na območju Gaze," je dejala.

Več o tem, kdo naj bi bil odgovoren za tovrstna očitana dejanja, po poročanju francoske tiskovne agencije AFP tožilka ni sporočila. Omenjena ozemlja so pod izraelsko vojaško okupacijo od leta 1967.

Rimski statut med drugim za "vojni zločin" določa tudi "neposredno ali posredno premestitev dela civilnega prebivalstva okupacijske sile na zasedeno ozemlje ali deportacijo ali preselitev vsega ali dela prebivalstva zasedenega ozemlja znotraj tega ozemlja ali s tega ozemlja", kar se nanaša na izraelske naselbine na zasedenih ozemljih, ki so nezakonite po mednarodnem pravu.

Bensouda je sicer že januarja 2015 začela uvodno preiskavo domnevnih vojnih zločinov in zločinov proti človečnosti na palestinskih območjih in v Izraelu po izraelski ofenzivi na Gazo leta 2014, v kateri so izraelske sile ubile 2.251 Palestincev, vključno z več kot 1.400 civilisti, med njimi okoli 500 otrok. Na izraelski strani je bilo medtem ubitih 74 ljudi, večinoma vojakov.

Foto: Reuters

Del preiskave naj bi bili tudi lanski spopadi na meji med Izraelom in Gazo.

Zadeva je politično zelo občutljiva. Nekdanji svetovalec ameriškega predsednika za nacionalno varnost John Bolton je lani celo zagrozil z aretacijo sodnikov ICC-ja, če bodo uvedli kakšno preiskavo proti Izraelu ali ZDA.

Netanjahu: Preiskava zločinov črn dan za pravico

Tako Izrael kot ZDA nasprotujejo ICC-ju, ki je pristojen za pregon odgovornih za najhujše vojne zločine in zločine proti človečnosti. To je danes v prvem odzivu izpostavil tudi izraelski premier Benjamin Netanjahu, ki meni, da je odločitev tožilke ICC-ja to sodišče spremenila v "politično orodje za delegitimizacijo Izraela". "To je črn dan za resnico in pravico," je po poročanju AFP dodal Netanjahu.

Palestinsko zunanje ministrstvo je na drugi strani pozdravilo "že dolgo pričakovano" odločitev tožilke, še poroča AFP. Palestinci so namreč kot člani ICC-ja že leta 2015 sprejeli jurisdikcijo sodišča za presojanje spopadov v Gazi. Sodišče so večkrat tudi pozvali, naj deluje hitreje.

Prava preiskava bi lahko privedla do obtožb zoper posameznike, saj ICC ne more obtožiti držav, poroča Al Džazira.

Ta mesec je tožilka ICC-ja zavrnila vložitev obtožnice zaradi smrtonosnega izraelskega napada leta 2010 na ladje s humanitarno pomočjo, ki so plule proti Gazi. Izraelska vojska je napad izvedla v mednarodnih vodah, pri tem pa je na ladji Mavi Marmara ubila devet turških državljanov. 10. turški državljan je umrl v bolnišnici leta 2014.

Ladje so imele namen prebiti izraelsko zaporo Gaze, ki traja od leta 2007.