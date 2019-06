Jeruzalem si kot prestolnico lastijo tako Izraelci kot Palestinci. Foto: Reuters

Organizacija islamskega sodelovanja (OIC) je v sklepni izjavi pozvala države, ki so v Jeruzalem preselile svoja veleposlaništva, naj premislijo svojo odločitev, ki jo OIC obravnava kot "najhujšo kršitev mednarodnega prava".

V sklepni izjavi so vodje več kot 50 islamskih držav zapisali, da ima palestinsko ljudstvo pravico, da pridobi svoje neodtujljive nacionalne pravice, kar vključuje tudi pravico do samoodločbe ter ustanovitve neodvisne in suverene palestinske države.

ZDA kot prve priznale Jeruzalem za prestolnico Izraela

Potem ko je ameriški predsednik Donald Trump decembra leta 2017 priznal Jeruzalem za prestolnico Izraela, so ZDA svoje veleposlaništvo iz Tel Aviva preselile v Jeruzalem. Tej potezi so sledile še nekatere države, kot so Romunija, Brazilija in Avstralija.

Kosovski predsednik Hashim Thaçi je celo ponujal selitev veleposlaništva v Jeruzalem, v zameno za priznanje Kosova kot neodvisne države.

Palestinci so potezo ZDA obsodili in ocenili, da ne morejo več delovati kot posrednik v bližnjevzhodnem sporu, saj niso več nevtralne.

Iran podprl Savdsko Arabijo

Vrh je bil sicer posvečen predvsem Iranu, a ga je zaznamovala odsotnost predsednikov Teherana in Ankare. Turčijo je na zasedanju predstavljal zunanji minister Mevlüt Cavusoglu.

OIC je v sporu z Iranom podprl gostiteljico Savdsko Arabijo. Savdska Arabija skupaj s svojimi zaveznicami očita Iranu, da skuša destabilizirati regijo. Skupaj pozivajo Teheran, naj spoštuje suverenost arabskih držav.

Savdski kralj Salman je na vrhu opozoril pred terorističnimi napadi na območju Perzijskega zaliva, s čimer je med drugim spomnil na sabotažni napad na začetku maja na štiri tovorne ladje. "Potrjujemo, da teroristična dejanja ne ogrožajo le kraljevine in regije Perzijskega zaliva, ampak tudi varnost plovbe in svetovnih zalog nafte," je dejal.

Teheran, ki zanika vpletenost v incidente.