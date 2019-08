Foto: Reuters

Koalicijske sile pod vodstvom Savdske Arabije, ki podpirajo jemensko vlado, so izvedle napade proti separatistom, ki se borijo za neodvisnost južnega Jemna, potem ko so ti zavzeli predsedniško palačo v Adnu in prevzeli nadzor nad tem južnim mestom.

Sunitska koalicija na čelu s Savdsko Arabijo, ki uživa mednarodno podporo, je po lastnih navedbah napadla območje, ki predstavlja "neposredno grožnjo" legitimni jemenski vladi predsednika Abel Raba Mansura Hadija. Ta se zadržuje v savdskem Riadu, medtem ko ima njegova vlada začasni sedež v Adnu.

Katere cilje so napadli in za kakšno vojaško akcijo je šlo, koalicijske sile niso podrobneje pojasnile. Prebivalci Adna pa so poročali o zračnih napadih na cilje separatistov v tem drugem največjem mestu v državi.

Aden je drugo največje mesto v Jemnu. Foto: Reuters

Več dni spopadov

Sile Južnega prehodnega sveta (STC) so v soboto po večdnevnih spopadih s silami, zvestimi vladi, v Adnu prevzele nadzor nad predsedniško palačo in vojaškimi oporišči. V spopadih je bilo ubitih okoli 40 ljudi, 260 pa jih je bilo ranjenih, so sporočili Združeni narodi. "Od 8. avgusta, ko so v Adnu izbruhnili spopadi, je bilo ubitih in ranjenih na desetine civilistov," so zapisali.

Jemenski varnostni predstavniki so pred tem poročali o več kot 70 mrtvih. Človekoljubna organizacija Zdravniki brez meja pa je sporočila, da so v manj kot 24 urah nudili pomoč 119 ljudem.

"Žalostno je, da med praznikom Eid al-Adha družine objokujejo smrt svojih ljubljenih, namesto da bi skupaj praznovali v miru in harmoniji," je dejala koordinatorka za človekoljubno pomoč ZN v Jemnu Lise Grande. Po besedah Grandejeve je sedaj njihova glavna skrb razposlati zdravniške ekipe, ki bi pomagale ranjenim. Izrazila je tudi močno zaskrbljenost spričo poročil, da civilistom, ujetim v svojih domovih, primanjkuje hrane in vode.

Zavzetje mesta in zasedba predsedniške palače, ki so jo južni separatisti po prepričanju jemenske vlade izvedli ob podpori Združenih arabskih emiratov, kaže na velik razkol med koalicijskimi silami, katerih skupni cilj v Jemnu je bil boj proti šiitskim Hutijem, ki jih podpira Iran.

Trajajoči spopadi otežujejo prizadevanja Združenih narodov za ustavitev konflikta, v katerem je bilo ubitih več deset tisoč ljudi, in še poglabljajo humanitarno krizo v tej obubožani državi.