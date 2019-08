Prizorišče raketnega napada. Foto: Reuters

Hutijevci so sporočili, da so na vojaško parado izstrelili izstrelek in izvedli več napadov z brezpilotnimi letalniki. Hutijevski televizijski kanal Al Masirah je poročal, da so uporniki napade na oporišče Al Džala izvedli z balističnim izstrelkom srednjega dosega in oboroženim brezpilotnikom. Parada je bila po njihovih navedbah del priprav na vojaško posredovanje v pokrajinah Taiz in Dalea, ki jih nadzirajo uporniki.

V ločenem napadu je pred policijsko postajo v Adenu razneslo avtomobil, pri čemer je po navedbah Zdravnikov brez meja umrlo deset ljudi. Odgovornosti za ta napad ni prevzel nihče, pretekle napade z avtomobili pa je v Jemnu po poročanju Reutersa izvajala islamistična skupina Al Kaida.

V obeh napadih je bilo ubitih najmanj 60 ljudi, več deset pa ranjenih, je sporočil jemenski minister za človekove pravice Mohamed Askar.

V napadu na oporišče je bil ubit brigadni general Munir Al Jafi, nekdaj eden vodilnih poveljnikov separatističnega Južnega Jemna. Država je sicer obstajala med letoma 1967 in 1990.

Jemenska vlada in Riad krivita Iran

V dveh napadih je umrlo več deset ljudi. Foto: Reuters

Jemenski premier Main Abdulmalik Said in odposlanec Savdske Arabije v Jemnu Mohamed bin Said Al Džabir sta odgovornost za napade pripisala Iranu. "Napad nakazuje, da ima Iran skupne cilje s preostalimi terorističnimi skupinami, kot sta Islamska država in Al Kaida," je tvitnil savdski odposlanec.

Šiitski Iran naj bi podpiral šiitske hutijevske upornike, kar pa Teheran ves čas zanika. Sunitska koalicija pod vodstvom Savdske Arabije se je leta 2015 vključila v spopade in podprla mednarodno priznano sunitsko vlado.

Pristaniško mesto Aden je pod nadzorom mednarodno priznane vlade Jemna, ki nadzira tudi večji del osrednjega in vzhodnega Jemna ter po umiku upornikov tudi pomembno pristanišče Hodajda. Hutijevski uporniki nadzirajo prestolnico Sana in večino večjih urbanih središč na zahodu države.

Štiriletna vojna je zahtevala več kot 60.000 življenj in jemensko ljudstvo potisnila v lakoto. Jemen precejšen del mednarodne skupnosti vidi kot prizorišče spopada regijskih rivalov Savdske Arabije in Irana.