Protesti v Iraku trajajo že dva meseca, protestniki pa poleg odstavitve premierja zahtevajo tudi sojenje vsem po njihovem mnenju skorumpiranim predstavnikom oblasti. Foto: Reuters

Premier Adel Abdel Mahdi je v petek popustil pod pritiskom protestnikov in napovedal, da bo parlamentu predložil svoj odstop. Kot je pojasnil, se je za odstop odločil, ker je najvišji šiitski verski voditelj ajatola Ali Sistani pozval iraški parlament, naj odreče podporo vladi.

Protesti se kljub nasilju, v katerem je bilo ubitih najmanj 420 ljudi, 15.000 pa ranjenih, nadaljujejo.

Na žalnih pohodih za žrtvami protestov so se protestniki zbrali v nedeljo v Mosulu, pa v severni sunitski provinci Salahadin, kjer so že v petek razglasili tridnevno žalovanje za žrtvami. Dan žalovanja so razglasili še v osmih pokrajinah s šiitsko večino.

Policista obsodili na smrtno kazen

Medtem je sodišče v iraškem mestu Kut prvič do zdaj obsodilo policista na smrt zaradi smrti več protestnikov. Usmrtili ga bodo z obešanjem.

Nekega drugega policista so zaradi smrti sedmih protestnikov obsodili na sedemletno zaporno kazen.