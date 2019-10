Premierja so odnesli protesti in slabo gospodarsko stanje v državi. Foto: Reuters

Vse Libanonce je pozval, naj ohranijo mir in red, političnim strankam pa je položil na srce, da je njihova odgovornost zaščititi Libanon. "Obtičali smo na mrtvi točki. Država potrebuje šok, da prebrodi to krizo," je dodal.

Libanon so pred dvema tednoma zajeli množični protesti, na katerih so ljudje zahtevali odstop vlade in izboljšanje gospodarskega stanja v državi. Hariri je s strankami sicer dosegel dogovor o svežnju reform in proračunu za leto 2020. Napovedal je znižanje plač nekdanjih in sedanjih predsednikov, poslancev in ministrov za polovico ter obljubil, da ne bo novih davkov ali nagrad za državljane ali javne uslužbence. Proračun za leto 2020 predvideva zmanjšanje javnega dolga na 0,6 odstotka BDP-ja.

Takrat je zagotovil, da teh sprememb ni sprejel zaradi pomiritve protestnikov.

Skupina, povezana z gibanjem Hezbolah, je v torek v središču Bejruta uničila šotore protestnikov. Foto: Reuters

Nezadovoljstvo nad slabim gospodarskim položajem je med Libanonci tlelo dolgo, sodu pa je izbil dno predlog obdavčitve klicev preko aplikacij za sporočanje, kot sta Viber in WhatsApp, ki je sredi meseca ljudi pognal na ulice. Vlada se je hitro odpovedala temu načrtu, a protestniki so nato zahtevali temeljito spremembo političnega sistema, nezadovoljni pa so tudi zaradi korupcije, varčevalnih ukrepov in slabe infrastrukture. V zadnjih dneh so bile zaradi nemirov zaprte šole in banke.

V pričakovanju mednarodne pomoči

Po podatkih Svetovne banke pod pragom revščine živi več kot četrtina libanonskega prebivalstva, medtem ko politični razred ostaja praktično nespremenjen že od konca 15 let trajajoče državljanske vojne v 90. letih prejšnjega stoletja. Libanon se je na indeksu zaznave korupcije Transparency International leta 2018 uvrstil na 138. mesto med 180 državami. Država je na robu gospodarskega sesutja in vlada razmišlja o nizu varčevalnih ukrepov, s katerimi želi pomagati opešanemu gospodarstvu in si zagotoviti 10 milijard evrov pomoči, ki so jo Libanonu lani obljubili mednarodni donatorji.

Libanon je ena najbolj zadolženih držav na svetu. Javni dolg po podatkih finančnega ministrstva znaša 77 milijard evrov, kar je 150 odstotkov BDP-ja. Slab gospodarski položaj je posledica napetih političnih razmer v državi in osem let trajajoče državljanske vojne v sosednji Siriji.